Кабмин вдвое сократил финансирование тюремной системы

Российское правительство вдвое, с 96,5 до 55 млрд рублей, сократило финансирование тюремной системы в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы». Постановление опубликовано на портале правовой информации.

ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы» включает строительство 11 новых СИЗО, 14 новых режимных корпусов (и реконструкцию четырех уже построенных), а также строительство и реконструкцию 118 вспомогательных объектов в следственных изоляторах.

В феврале 2018 года ФСИН отчиталась о сэкономленных на питании заключенных 1,2 млрд рублей.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что в настоящее время в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля. По его словам, экономии удалось достичь за счет неформального подхода и «составленного четкого рациона питания».