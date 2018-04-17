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Кабмин вдвое сократил финансирование тюремной системы


Добавлено: 17 апр 2018 в 12:42, Категория: Новости на сегодня
Кабмин вдвое сократил финансирование тюремной системы

Российское правительство вдвое, с 96,5 до 55 млрд рублей, сократило финансирование тюремной системы в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы». Постановление опубликовано на портале правовой информации.

ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы» включает строительство 11 новых СИЗО, 14 новых режимных корпусов (и реконструкцию четырех уже построенных), а также строительство и реконструкцию 118 вспомогательных объектов в следственных изоляторах.

В феврале 2018 года ФСИН отчиталась о сэкономленных на питании заключенных 1,2 млрд рублей.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что в настоящее время в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля. По его словам, экономии удалось достичь за счет неформального подхода и «составленного четкого рациона питания».


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Добавлено: 17 апр 2018 в 12:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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