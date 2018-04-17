Как Хлое Кардашьян назвала дочь?

Долго скрывать имя своей новорожденной дочери Хлое Кардашьян не смогла, также как и беременность. Через несколько дней после радостного события, 33-летняя Хлое Кардашьян сообщила поклонниками инстаграма имя девочки. Дочь новоиспеченная мама назвала Тру, что в переводе с английского «правда». Звезда дала малышке фамилию отца, 27-летнего баскетболиста Тристана Томпсона.



«Малышка Тру Томпсон похитила наши сердца, которые переполнены любовью. Мы благословлены приветствовать этого ангела в семье. Мамочка и папочка любят тебя, Тру», — подписала Хлое фотографию комнаты с розовыми воздушными шарами.

Рождение малышки прошло не так гладко, как надеялась Кардашьян. Незадолго до назначенной даты, Хлое узнала об изменах своего избранника Тристана. СМИ со ссылкой на инсайдеров утверждают, что Хлое с ребенком совсем скоро покинет Кливленд, где она жила вместе с Тристаном. Ее родственники поддерживают это решение.

«Тристан не поедет в Лос-Анджелес вместе с ней. Для всех важно как можно скорее вернуть Хлое, чтобы она и новорожденная малышка были в безопасности. Хлое просто хочет домой. Тристан ничего не предпринимает, чтобы удержать ее в Кливленде. Он очень раскаивается в произошедшем и не хочет причинять Хлое боль», — сказал инсайдер.



Напомним, что знаменитость находилась на последних месяцах, когда в сети начали появляться скандальные новости и видео, подтверждающие многократные измены ее избранника, от которого та ждет ребенка. По срокам Кардашьян должна была родить в конце апреля, но из-за стресса роды начались раньше.

Три месяца знаменитость скрывала свое интересное положение. Хлое хотела сообщить о беременности одновременно всем близким и родным. Скрывать такую новость от общественности было намного легче, чем от семьи, с которой звезда проводит много времени.

“Мы хотели рассказать это всем одновременно, что оказалось не так просто — как вы себе представляете собрать столько людей в одной комнате!? — но это было просто невероятно, когда мы наконец-то это сделали!» — объясняет Хлое.

Как сообщает сама Кардашьян, скрывать беременность от родных было очень сложно из-за плохого самочувствия, которое преследовало ее. Первый триместр оказался для звезды очень тяжелым. Сложнее всего было скрывать беременность от сестер, с которыми та проводит почти каждый день. “Я провожу со своими сестрами каждый день, из-за чего мне было очень сложно не рассказать, почему я чувствую себя плохо или не могу делать некоторые вещи,» говорит Хлое, которая уже на шестом месяце беременности от ее бойфренда Тристана Томпсона.

Перед родами Хлое пришлось пережить необычайный стресс из-за двух роликов, на которых запечатлена измена профессионального баскетболиста. Первый ролик опубликовал портал TMZ, который не прочь найти скандальный компромат на звезд. Видео датируется октябрем 2017-го. На нем Тристан не стесняется заигрывать с двумя девушками. Объятия и поцелуи — всё это не смотря на третий месяц беременности Хлои.