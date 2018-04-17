Как правильно поминать умерших на Радоницу, рассказали в Карельской епархии

Радоница-2018, или Родительский день, когда православные христиане поминают умерших родных и близких, в 2018 году приходится на вторник, 17 апреля.

В Петрозаводской и Карельской епархии рассказали, как отметить этот день в соответствии с православными канонами.

Радоница приходится на девятый день после Пасхи, она призвана разделить радость от Воскресения Христа с родными и близкими, ушедшими в мир иной в надежде на вечную жизнь.

Как правильно поминать усопших на Радоницу-2018? Священнослужители Карельской епархии дают свои рекомендации. Перед посещением кладбища православные христиане обязательно должны отстоять литургию в храме и заказать панихиду, подав записку о поминовении умерших родных и близких.

Придя на могилу, прежде всего следует зажечь свечу и отслужить литию – молитву по усопшему. Лучше, чтобы этот обряд провел священник, но если нет такой возможности, прочитайте слова литии сами, текст легко найти в любом молитвослове. После этого побудьте ещё немного рядом с могилой близкого, вспоминая его.