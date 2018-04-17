Хотите ощутить себя настоящим художником? Испытать это странное и в то же время приятное чувство удовлетворения от того что ты что-то сделал красивое сам? С новыми возможностями в изобразительном искусстве это стало возможно.

Аристократическое занятие – рисование теперь доступно каждому. Комплект картины по номерам поможет без труда освоить технику рисования даже маленькому ребёнку и погрузит его в мир прекрасного.

Полученные картины найдут свое место в вашем интерьере, а так же будут хорошим и оригинальным подарком. Процесс увлекательный и очень простой. В комплект входит все необходимое для творчества:

Холст с разметкой; Кисти; Краски.

Всё пронумеровано и ошибки полностью исключены. Краски в наборе акриловые. Они не токсичные и абсолютно безвредные.

Картина получается путем раскраски по номерам участков на холсте. Каждая баночка пронумерована. Нужно просто закрашивать цветом соответствующую область на рисунке. С помощью таких раскрасок у детей развивается абстрактное мышление. Взрослым же просто помогает расслабиться и снять дневное напряжение – своего рода релаксация.

Всё больше популярности картины по номерам приобретают у молодёжи. Это хорошая альтернатива спокойного досуга и просто когда хочется абстрагироваться от окружающего мира. Каждый, кто решил заняться этим видом искусства, найдёт для себя интересную тему для работы. Представлено многообразие сюжетов: пейзажи, натюрморты, животные, раскраски для детей.

Успокаивающее и плавное движение кисти отвлекает от повседневных проблем. С появлением все новых и новых элементов в выбранном сюжете, интерес только увеличивается. Полученные навыки, как у детей, так и у взрослых обязательно пригодятся в жизни.

Картины по номерам станут любимым увлечением для вас и ваших близких.