Карякин подарил Шварценеггеру шахматы матча за звание чемпиона мира

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин и организаторы матча за шахматную корону подарили актеру Арнольду Шварценеггеру набор шахмат, аналогичным которому будет играться матч за звание чемпиона мира-2018.

"Привет, мой любимый актер. Удачи, хорошего самочувствия вам и играйте в шахматы", - заявил Карякин на видео, опубликованном в аккаунте организаторов матча за звание чемпиона мира World Chess в Instagram.

We at @theworldchess and @sergey_karjakin saw that @schwarzenegger is playing chess while recovering from his surgery and sending him the official World Chess Championship set. The same that will be used at the Championship in London. Get well soon, @schwarzenegger , and come to London for the Match! #worldchess

Также Шварценеггера пригласили на матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, который состоится в ноябре в Лондоне.

Шварценеггер ранее перенес операцию на сердце. Рассказывая о своем состоянии здоровья после операции, 70-летний актер заявил, что чувствует себя хорошо и играет в шахматы, чтобы освежить свой ум.