Конструктивная и деструктивная критика

В повседневной жизни человек сталкивается с критикой в свой адрес по несколько раз в день. Плохо это или хорошо зависит от того, какая критика прозвучала, на что она направлена и какие чувства вызвала. К критике нужно привыкнуть как к неотъемлемой части жизни. Научиться распознавать её скрытый смысл. Понимать, что хочет добиться тот, кто Вас критикует и сделать соответствующие выводы. Критика имеет разные цели и конечный результат её тоже различен.

Так в чем же разница и зачем вообще нужна критика? Развёрнутые ответы на вопрос вы найдете на странице https://tobiz24.ru/obuchenie-i-samorazvitie/konstruktivnaja-i-destruktivnaja-kritika/. Здесь же затронем основные аспекты. Итак, критика бывает конструктивная, полезная. Когда человек указывает на Ваши ошибки и предлагает пути их решения. И деструктивная, когда неосознанно критика причиняет вам вред.

Следует понимать, что любая критика – всего лишь выражение чужого мнения. Из неё нужно отбросить все эмоции и оставить только необходимую информацию. Ответ на критику должен быть осмысленным и лишенным излишних эмоций. Если звучит много деструктивной критики, не стоит расстраиваться – скорее это не проверенные слухи.

Как бы то ни было, но к критике нужно прислушиваться. Осмыслить и применить в жизни правильно сделанные выводы - мастерство, которое приходит с годами. Используя свойства критики, можно повернуть любую беседу в нужное Вам русло, спровоцировать собеседника на переход к другой теме разговора и т.д.

Критика в умелых руках, а точнее устах может стать инструментом достижения цели. Человек, владеющий искусством критики, как правило, успешен в делах и личной жизни. Он с лёгкостью добивается поставленных целей, применяя на практике искусство использования критики по отношению к другим.