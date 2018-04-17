КС РФ разрешил три отсрочки от армии из-за учебы

Конституционный суд России признал подпункт «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» не соответствующим Конституции РФ и, соответственно, разрешил обучающимся в магистратуре получать отсрочку от призыва на военную службу, передает РИА Новости.

Указанный подпункт ранее позволял студентам вузов только единожды пользоваться отсрочкой, поэтому получившие диплом бакалавра и желающие пойти в магистратуру уже не могли ее получить (так как она была бы третьей по счету для тех военнообязанных, которые стали совершеннолетними до окончания школы)

По мнению судей КС, непрерывное получение высшего образования зависит от количества полученных отсрочек, однако нововведение «не ориентирует на отмену отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в магистратуре».