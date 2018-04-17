Лавров: Запад, угрожая сирийским властям, дал экстремистам сигнал устроить провокацию

Угрозы западных стран применить против сирийского правительства военную силу, если оно использует химическое оружие, послужили сигналом экстремистам организовать соответствующую провокацию.

Об этом в интервью британской телекомпании Би-би-си заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В частности, он напомнил, что некоторое время назад три страны, ведущие «эту безумную компанию», заявили, что, если сирийский лидер Башар Асад применит химическое оружие, они ответят военным вмешательством и это, по его мнению, стало сигналом «плохим ребятам», в том числе и «Белым каскам», осуществить провокацию.

«Теперь, после того, как они ударили 14 апреля, они сказали опять: «Если вы снова это сделаете, мы вновь используем силу», - добавил Сергей Лавров, отметив: - «Это еще одно приглашение оппозиции, экстремистам возобновить борьбу, что они уже и сделали».

Напомним: ранее постоянный представитель США Никки Хейли заявила, что США готовы вновь ответить ударом в том случае, если в Сирии произойдут новые химические атаки.

Ранее МИД России не раз заявлял, что факт химической атаки в сирийском городе Дума не подтверждается ничем, кроме видео, представленного организацией «Белые каски», которая уже скомпрометировала себя, представляя постановочные видео и фото.