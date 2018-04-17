Лидер оппозиции Армении объявил «бархатную революцию»

Депутат парламента Армении и глава оппозиционного объединения «Елк» Никол Пашинян заявил о создавшейся в республике «революционной ситуации». Об этом сообщает «Интерфакс».

«По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале бархатной революции», — сказал Пашинян. По его данным, в Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Капан и Метсамор люди не пошли на работу и устроили массовые забастовки.

Выступая на площади Франции в центре Еревана, Пашинян заявил, что все силовые структуры собраны у здания парламента и ждут митингующих. Он призвал организовать шествие и парализовать работу других правительственных зданий, устроив сидячие демонстрации.

В настоящее время в оцепленном полицией ереванском парламенте Серж Саргсян выступает с речью о переходе страны на парламентскую форму правления перед избранием его премьер-министром страны.

Политолог Александр Маркаров заявил Sputnik Армения, что сценарий с элементами гражданского неповиновения, используемый Пашиняном, известен в различных странах «от Грузии и Украины до Сербии и Молдавии»: лидер оппозиции мобилизовал энное количество молодых людей, и протестные акции могут быть достаточно длительными, но безрезультатными без широкого вовлечения общественных масс с точки рения политических итогов.

«Это не экономическое движение, которое было раньше, в связи с повышением цен на общественный транспорт или электроэнергию», — заявил эксперт.