"Майами" сравнял счёт в серии плей-офф НБА с "Филадельфией"

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Баскетболисты "Майами Хит" на выезде обыграли "Филадельфию Севенти Сиксерс" во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Встреча, прошедшая в понедельник в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 113:103 (22:29, 34:13, 30:33, 27:28). Самым результативным в составе "Майами" стал Дуэйн Уэйд, на счету которого 28 очков и 7 подборов. У "Филадельфии" на паркете выделялся Бен Симмонс (24 очка, 9 подборов, 8 передач), а Эрсан Ильясова сделал дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третью игру соперники проведут 19 апреля на паркете "Майами".