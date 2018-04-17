МЧС связало пожар в «Зимней вишне» с расплавленным светильником

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев подтвердил ранее озвученную версию о том, что причиной пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» могла стать проблема с потолочным светильником из-за протечки крыши при таянии снега.

«По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием и перегрузкой токоведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там. Истинная причина может заключаться в светильнике», — цитирует Еникеева ТАСС.

По словам инспектора, речь идет о светодиодном светильнике с рассеивателем, который оплавился и в виде «каплевидных огненных форм» начал падать вниз — в поролоновую яму.

«Более того, имеются сведения, в том числе свидетельские показания — а наши дознаватели оказывают содействие органам предварительного следствия, — что вода капала в результате таяния снега», — подчеркнул Еникеев.

Окончательно выводы о причине возгорания будут сделаны по итогам следствия и экспертиз, резюмировал представитель МЧС.

Напомним, жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 64 человека, включая 41 ребенка.