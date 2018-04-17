Медведев пообещал попавшим под санкции компаниям развитие и поддержку

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пообещал попавшим под западные санкции компаниям поддержку в виде «мер развития». Об этом, как передает ТАСС, премьер-министр РФ заявил на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Компаниям, которые находятся в санкционном списке, мы будем оказывать поддержку, помощь, направленную в первую очередь на сохранение рабочих мест, на сохранение производств», — заверил Медведев.

По его словам, «меры поддержки» необходимо конвертировать в «меры развития», чтобы помощь государства помогала компаниям расти.

Российский премьер также призвал бизнес и чиновников объединиться в поисках ответов на вызовы, возникающие в условиях нового витка антироссийских санкций.

«Нам особенно важно сообща находить ответы на те меры давления, которые предпринимаются в отношении российских компаний, да и что скрывать — российской экономики в целом», — сказал Медведев.