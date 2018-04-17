Медведев: властям и бизнесу следует найти общие ответы на санкции США

Тема: Ответ России на санкции США

Властям и бизнесу необходимо сообща находить ответы на новые американские санкции, заявил председатель Правительства Дмитрий Медведев в ходе встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт РИА «Новости».

«Есть немало актуальных задач и для власти, и для бизнеса, которые нужно решать вместе, особенно имея в виду ту ситуацию, которая связана с очередным витком антироссийских санкций. Нам особенно важно сообща находить ответы на те меры давления, которые предпринимаются в отношении российских компаний, и российской экономики в целом», — отметил Медведев.

Читайте по теме

Санкции с России не снимут никогда, но реагировать всё равно надо

Политик обратил внимание, что американские ограничения в отношении российского бизнеса являются нелегитимным способом решать политические задачи с помощью экономических методов.

«Фактически борьба ведётся не просто с российскими компаниями, которые работают в России, но борьба ведётся на зарубежных рынках. Под санкции попали те производства, которые играют особую роль в этих отраслях, в целом ряде регионов. Это оказывает влияние и на экономический рост, и на занятость», — добавил премьер-министр.

Яндекс.Дзен

Сирийская ПВО использовала 112 ракет для отражения удара коалиции

Усидит ли Тереза Мэй в кресле премьера?

Санкции с России не снимут никогда, но реагировать всё равно надо