Мемория. Павел Ягужинский

17 апреля 1683 года родился российский государственный деятель, генерал-прокурор Павел Ягужинский.

Личное дело

Павел Иванович Ягужинский (1683 – 1736) был сыном органиста в Немецкой слободе. Точно место его рождения неизвестно, но родился он где-то в Речи Посполитой, а в Москву его семья перебралась в начале 1690-х годов. Есть, впрочем, и свидетельства, согласно которым Павел Ягужинский родился уже в Москве. Отец его, помимо игры на органе в лютеранской кирхе, руководил детским хором и преподавал в школе. Благодаря его хлопотам в кирхе в 1692 году был установлен новый орган.

Юный Павел Ягужинский состоял на службе у генерал-адмирала Федора Головина, затем стал служить молодому царю Петру. Первый документ, в котором он упоминается, датирован 1706 годом. Там сказано, что Петр пожаловал «иноземцу Павлу Евгушинскому, которой живет при дворе его, великого государя, за ево верную службу» остров на Яузе, напротив Немецкой слободы. Ягужинский смог быстро отличиться среди других служителей Петра и вскоре стал одним из его ближайших помощников. В ноябре 1708 года он получает чин капитана Преображенского полка.

Павел Ягужинский был участником Прутского похода и обеспечивал обмен депешами между царем и Петром Шафировым, который вел трудные переговоры с турками. После успешного заключения мира Ягужинский получил звание генерал-адъютанта. В дальнейшем он по-прежнему везде сопровождает Петра, а иногда выполняет его поручения дипломатического характера. Ягужинскому удалось завоевать полное доверие царя. В феврале 1711 года Ягужинский женился Анне Хитрово, представительнице старого дворянского рода, получив большое приданое. На их свадьбе присутствовал царь.

В 1716–1717 гг. Павел Ягужинский сопровождает Петра I в заграничной поездке. Сразу после возращения он становится генерал-майором. После учреждения в 1718 году коллегий, Ягужинскому поручается надзирать за их созданием. Президенты каждой коллегии были обязаны ежемесячно отчитываться перед ним о ходе формирования своих ведомств. В мае 1719 года с Яковом Брюсом и Андреем Остерманом Ягужинский отправляется на Аландский конгресс, где шли переговоры о мире с Швецией. Затем он был направлен в качестве чрезвычайного посланника в Вену. Когда в 1721 году возобновились русско-шведские переговоры, Ягужинский вновь участвует в них вместе с Остерманом.

12 января 1722 года Ягужинский назначен на только что созданную должность генерал-прокурора. В своем указе Петр разъяснял, что «сей чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных должен во всем верно поступать». Про обязанность генерал-прокурора говорилось: «он помощник Царя и заменяет его в Сенате в случае не бытности. Генерал-прокурор повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат ту свою должность хранил и во всех делах, которые к сенаторскому рассмотрению и решению подлежат, истинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени, по регламентам и указам отправлял». Ягужинский должен был следить, чтобы в Сенате «не на столе только дела вершились, но самым действом, по указам исполнялись», а также наблюдать и за правильностью деятельности отдельных сенаторов и, замечая нарушения, «протестовать и оное дело остановить и немедленно донести нам, если весьма нужное, а о прочих в бытность нашу в Сенате докладывать».

К концу царствования Петра Ягужинский становится самым влиятельным российским сановником. В 1723 году он женится во второй раз, женой Ягужинского становится Анна Головкина, дочь канцлера. После смерти Петра участвовал в возведении на престол Екатерины. Был одним из основных соперников Меньшикова. В 1726 – 1727 годах был отправлен послом в Польшу. При Петре II получил звание обершталмейстера.

В 1730 году Павел Ягужинский, хотя и не состоял в Верховном тайном совете, изначально поддерживал “затейку верховников” по составлению «Кондиций», который должна была подписать при вступлении на престол Анна Иоанновна. Но затем он изменил свою позицию, и оповестил обо всем будущую императрицу, посоветовав ей не подписывать документ, ограничивающий ее власть. Был арестован по указу Верховного тайного совета, но освобожден Анной. В 1731 году стал графом Российской империи. Однако вскоре последовала ссора между Ягужинским и Остерманом, в результате которой Ягужинскому было приказано покинуть двор и отправиться послом в Пруссию. Лишь в 1735 году благодаря влиянию Бирона Янужинский был возвращен в столицу и назначен кабинет-министром. Но в январе следующего года он тяжело заболел и умер 6 апреля 1736 года в Петербурге. Похоронен Павел Ягужинский в Александро-Невской Лавре.

Медная доска с эпитафией у места захоронении Павла Ивановича Ягужинского Wikimedia Commons

Чем знаменит

Один из самых заметных деятелей эпохи Петра и послепетровских времен. Первый в истории генерал-прокурор, при котором возник институт прокуратуры. Пользовался неограниченным доверием Петра. Как говорил император: «Если что-нибудь осмотрит Павел, то я знаю это так верно, как будто бы я сам видел». Представляя генерал-прокурора Сенату Петр объявил: ««Вот мое око, коим я буду все видеть: он знает мои намерения и желания, что он заблагорассудит, то вы делайте, и хотя бы вам показалось, что он поступает противно моим и государственным выгодам, вы, однако ж, то исполняйте и, уведомив меня о том, ожидайте моего повеления». В дальнейшем деятельность Ягужинского часто приводила его к столкновениям с Александром Меншиковым. При Анне Павел Ягужинский был инициатором повторного учреждения Сибирского приказа и его первым директором.

О чем надо знать

Ягужинский запомнился современникам также своим скандальным бракоразводным процессом, что в ту эпоху было большой редкостью. Его первая жена Анна Хитрово страдала «меленколией», которая, по свидетельству домашних, иногда приводила к приступам буйства. В 1722 году Ягужинский подал в Синод прошение о разводе. В приложенных к нему свидетельских показаниях говорилось, что Анна «убегала из дому и ночевала Бог знает где, раз, между прочим, в избе своего же садовника, вела знакомство со многими дамами непотребными и подозрительными, бродила вне дома раздетая, скакала «сорокой», ворвалась в церковь, оскорбляла священнослужителя и метала на пол священные предметы». При разборе дела Синодом она говорила, что делала это «в беспамятстве своем и меланхолии, которая-де случилась в Петербурге в 1721 г., и в скорби да печали от разлучения с сожителем и детьми своими, от скуки и одиночества». В дальнейшем сообщения о “буйствах” Анны повторились. 21 августа 1723 года Синод признал право Ягужинского на развод. Анна была заключена в монастырь в Александровой слободе, затем переведена в Федоровский монастырь в Переславле-Залесском, «как усиление наказания за вины ее, в числе которых, кроме провинностей против мужа, указано еще: учинение церковного мятежа, нанесение церковнику оскорбления и метание креста с мощами и иконы». В мае следующего года она подала жалобу, утверждая, что она осуждена безвинно, но Ягужинский представил в Синод письма, из которых следовало, что жена ему изменяла с неким Иоганном Гергардтом Левенвольде. После чего Анне было объявлено, что она сослана в монастырь «на неисходное до смерти житие». Дважды она пыталась бежать, но неудачно. В апреле 1725 года ее перевели в монастырь в Белозерском уезде. Умерла она в монастыре в 1733 году.

В сентябре 1723 года Ягужинский получил разрешение Синода на новый брак и уже 10 ноября женился на Анне Головкиной. Историки обращают внимание, что все свидетельства, на основании которых Ягужинский добился развода и ссылки жены в монастырь, исходят от зависимых от него людей: слуг, крепостных и священнослужителей домовой церкви. Чтобы добиться ложных показаний о любовной связи с Анной Хитрово, Павел Ягужинский даже велел арестовать и пытать дворянина Богдана Тыркова, служившего у него управляющим.

Прямая речь

Милость к нему царя так велика, что сам князь Меншиков от души ненавидит его за это; но положение (Ягужинского) (в смысле) милости к нему царя уже настолько утвердилось, что по-видимому со временем последнему, быть может, удастся лишить Меншикова царской любви и милости, тем более что у князя и без того немало врагов. Родители Ягужинского были лютеране, сам же он принял русскую веру, думая угодить этим царю. Но за (перемену веры) царь не стал к нему милостивее, хотя впоследствии был рад этому (обстоятельству).

Юст Юль «Записки датского посланника в России при Петре Великом»

Государь [Петр I], заседая однажды в Сенате и слушая дела о различных воровствах, за несколько дней до того случившихся, в гневе своем клялся пресечь оные и тотчас сказал тогдашнему генерал-прокурору Павлу Ивановичу Ягужинскому: «Сейчас напиши от моего имени указ во все государство такого содержания: что если кто и на столько украдет, что можно купить веревку, тот, без дальнейшего следствия, повешен будет». Генерал-прокурор, выслушав строгое повеление, взялся было уже за перо, но несколько поудержавшись, отвечал монарху: «Подумайте, Ваше Величество, какие следствия будет иметь такой указ?» — «Пиши,— прервал государь,— что я тебе приказал». — Ягужинский все еще не писал и наконец с улыбкою сказал монарху: «Всемилостивейший государь! Неужели ты хочешь остаться императором один, без служителей и подданных? Все мы воруем, с тем только различием, что один более и приметнее, нежели другой». Государь, погруженный в свои мысли, услышав такой забавный ответ, рассмеялся и замолчал.

Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли

Дружбы его, впрочем, добиться было нелегко, и удостаивались ее только такие лица, которых Ягужинский считал действительно хорошими. Поэтому ему не приходилось кривить душой и во имя дружбы. Всегда и всюду он свободно без лести выражал свои мысли, и если, с его точки зрения, первый сановник Империи поступал несправедливо, то он выражал ему порицание с такой же прямотой и откровенностью, как и мелкому чиновнику. Таковы были крупные качества Ягужинского, равнявшие его в некотором отношении с лучшими вельможами Петра. По талантливости он уступал разве только Меншикову, превосходя его честностью. Но кроме этих качеств, Ягужинский обладал еще некоторыми другими, особенно ценными в общежитии. Ягужинский был отличный рассказчик, балагур несравненный, занимательнейший собеседник, неутомимый плясун, изобретательный дирижер танцев, веселый собутыльник, способный проводить за пирушкой всю ночь напролет. И эти свойства ценил в Ягужинском Петр, хотя для самого обладателя их они сослужили плохую службу. Втянувшись в ту разгульную жизнь, которая подточила силы необычно здорового Петра, Ягужинский еще менее, чем государь, мог сберечь свое здоровье и телесное, и душевное. Им овладел порок пьянства; в пьяном виде он бывал и беспокоен, и болтлив, и навязчив. Вспыльчивый даже в обыкновенное время, подгуляв, он способен был на безобразную сцену; откровенный и прямой трезвым, подвыпив, он делался грубым и дерзким; всегда разговорчивый под влиянием хмеля, он делался не в меру болтливым и выдавал подчас даже государственные тайны.

Василий Фурсенко «Ягушинский (Ягужинский), Павел Иванович» (из статьи в «Русском биографическом словаре»)

Волк – Меншиков, стервятник – Ягужинский,

Лиса – Толстой, куница – Остерман –

Клыками рвут российское наследство.

Максимилиан Волошин «Россия» (отрывок из поэмы)

История возвышения Павла Ягужинского являет собой уникальный для Петровских времен случай, когда вхождение лица в круг высшей бюрократии оказалось обусловлено не его военными, дипломатическими или административными заслугами, не его знатностью или родственными связями, не выдающейся ученостью, а просто его длительным пребыванием в непосредственном окружении главы государства. В этом отношении Павла Ягужинского следует признать первым в обширной череде классических «фаворитов» XVIII в.

Вместе с тем П. И. Ягужинский не был ни бездарностью, ни ординарной личностью, ни безликим статистом. Неоспоримо то, что Павел Иванович обладал и разносторонним умом, и приемлемой для того времени образованностью, и способностью к государственному мышлению. Немаловажно и то, что он, в отличие от многих иных «птенцов гнезда Петрова», ни разу не обвинялся в преступлениях против интересов службы, никогда не подвергался уголовному преследованию.

Разумеется, Павел Ягужинский являлся малоподходящей кандидатурой для должности генерал-прокурора в строгом понимании ее смысла. Не имевший ни юридической подготовки, ни опыта административно-судебной деятельности, совершенно несведущий практическом законоведении, П. И. Ягужинский заведомо не был способен осуществлять полноценный надзор за законностью ни в стенах Правительствующего Сената, ни тем более во всем государственном аппарате. Однако, будучи облечен неограниченным доверием Петра I, досконально зная его требования к чиновникам и его представления о «государственной пользе», Павел Ягужинский был, несомненно, способен исполнять в Сенате роль «ока государева» в узком смысле, т. е. осуществлять повседневный контроль за работой сенаторов.

Дмитрий Серов «П. И. Ягужинский. Грани личной и служебной деятельности»

Пять фактов о Павле Ягужинском

Фамилия генерал-прокурора известна в разных написаниях: Ягужинский, Ягушинской, Егузинской, Евгузинский, Евгушинской и других. Видимо, изначально это польская фамилия Ewguzinsky. Современное написание фамилии закрепилось лишь в начале XX века.Отец Павла Ягужинского, видимо, обучил музыке своих детей. По свидетельству современника, Павел Ягужинский хорошо играл на клавесине.Распространена неподтвержденная документально версия, что карьера Павла Ягужинского начиналась с должности чистильщика сапог.В Вене помимо официальный дипломатический поручений Ягужинский руководил тайной операцией по поиску и доставке в Россию бывшего посланника Авраама Веселовского, скрывшегося в немецких землях. Людям Ягужинского удалось выследить беглеца, жившего по чужим именем, но в последний момент тому удалось скрыться.Павел Ягужинский был кавалером орденов Андрея Первозванного и Александра Невского.

Материалы о Павле Ягужинском

Статья о Павле Ягужинском в русской Википедии

Биографический очерк

Павел Ягужинский в проекте «Хронос»