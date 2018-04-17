Милонов прокомментировал заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе

Режим, установившийся в Украине, не заинтересован в прекращении боевых действий в Донбассе. Просто потому, что информационная картина о якобы осуществляемом украинскими вояками "сдерживании российских оккупантов" нужна Западу, который готов платить Киеву деньги за это.О том, что Киев не собирается прекращать войну в Донбассе, говорят уже и украинские политики — например, депутат Верховной рады Евгений Мураев."Минские договоренности до сих пор не выполняются. Сейчас действует так называемый режим тишины, но Киев все еще не разработал законодательство о выборах в Донбассе", — сказал накануне политик.Слова Мураева прокомментировал Виталий Милонов из комитета Госдумы РФ по международным делам."Запад дает Киеву деньги именно для того, чтобы война продолжалась. Если конфликт иссякнет, то Украина превратится в еще одну никому не интересную страну-попрошайку, которых на планете и так полным-полно. История о России-оккупанте, которая поддерживается благодаря Украине, позволяет Киеву получать неплохую прибыль, поэтому всё это будет раскручиваться и дальше", — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.