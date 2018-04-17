Милонов прокомментировал заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе

Режим, установившийся в Украине, не заинтересован в прекращении боевых действий в Донбассе. Просто потому, что информационная картина о якобы осуществляемом украинскими вояками "сдерживании российских оккупантов" нужна Западу, который готов платить Киеву деньги за это.
О том, что Киев не собирается прекращать войну в Донбассе, говорят уже и украинские политики — например, депутат Верховной рады Евгений Мураев.
"Минские договоренности до сих пор не выполняются. Сейчас действует так называемый режим тишины, но Киев все еще не разработал законодательство о выборах в Донбассе", — сказал накануне политик.
Слова Мураева прокомментировал Виталий Милонов из комитета Госдумы РФ по международным делам.
"Запад дает Киеву деньги именно для того, чтобы война продолжалась. Если конфликт иссякнет, то Украина превратится в еще одну никому не интересную страну-попрошайку, которых на планете и так полным-полно. История о России-оккупанте, которая поддерживается благодаря Украине, позволяет Киеву получать неплохую прибыль, поэтому всё это будет раскручиваться и дальше", — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.