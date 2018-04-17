Минобороны Австралии обвинило российских хакеров в атаках

Министр обороны Австралии Марис Пейн обвинила российских хакеров в атаке на компьютерные системы почти 400 австралийских компаний летом 2017 года, пишет газета The Australian.

По словам главы силового ведомства, специалисты Австралийского центра кибербезопасности вслед за американскими и британскими экспертами считают, что российские хакеры действовали при поддержке государства.

При этом Пейн подчеркнула, что атакованные предприятия не понесли существенного ущерба.

Аналогичную точку зрения высказал министр кибербезопасности Австралии Энгус Тейлор, заявив об отсутствии признаков вторжения хакеров в базы данных австралийского правительства.

«Для атаки коммерчески доступные роутеры использовались как точки входа, что демонстрировало, что любое подключенное к сети устройство уязвимо для злонамеренной деятельности», — пояснил Тейлор.

Он считает «попытку атаки со стороны России ярким напоминанием о том, что австралийские компании и отдельные граждане постоянно находятся под прицелом злонамеренных государственных и негосударственных акторов».