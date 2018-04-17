Минобрнауки объяснило невозможность распределения студентов

В пресс-службе Минобрнауки прокомментировали предложение депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Сергея Вострецова вернуть советскую практику обязательного распределения студентов-бюджетников.

«Свободный выбор труда по окончанию обучения гарантирован конституцией Российской Федерации. Также отметим, что действующим законодательством установлена особая форма подготовки кадров для удовлетворения потребностей отраслей и регионов за счет бюджетных средств – целевой прием и целевое обучение, когда студент еще в вузе готовится к трудовой деятельности в конкретной организации», — цитирует RNS заявление пресс-службы министерства.

Напомним, Вострецов предлагал обязать бакалавров проработать минимум четыре года по своему профилю и квалификации, а магистров — по меньшей мере шесть лет.