Минтруд предложил повысить пособие по безработице за счет срока его выплаты

Российское министерство труда предложило повысить размер пособия по безработице за счет сокращения срока его выплаты, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.

Сейчас пособие по безработице составляет минимум 850 рублей, максимум 4,9 тысячи рублей. Его размеры (от 7,6% до 44% от прожиточного минимума трудоспособного населения) не менялись с 2009 года.

«Сокращенный по сравнению с зарплатой доход не позволяет поддержать нормальные условия существования, удовлетворить элементарные человеческие потребности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, до начала выплаты пособия безработный должен провести в поисках трудоустройства не меньше года.

Минтруд предлагает выплачивать пособие по безработице полгода (вместо нынешних 12 месяцев) тем, кто работал не менее 26 недель, был уволен по основаниям, не связанным с нарушением дисциплины и другими виновными действиями, и в течение года после увольнения не смог найти работу.

Всем остальным — впервые ищущим работу, уволенным за нарушение трудовой дисциплины или не успевшим проработать 26 недель — ведомство предлагает платить пособие по безработице всего три месяца.