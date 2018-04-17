Минюст США не подтвердил задержание руководителей космической отрасли Украины

По информации ряда СМИ, в США спецслужбы задержали генерального конструктора КБ «Южное» Александра Дягтерева и главу космического агентства Украины Павла Дегтяренко.

При этом Минюст Соединенных Штатов пока не дал официального подтверждения этой информации.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что высокопоставленных украинцев задержали американские спецслужбы из-за сотрудничества этих лиц с Северной Кореей по ракетной программе. Задержание, отмечают журналисты, произошло в штате Колорадо, куда Дегтярев и Дегтяренко прилетели на симпозиум.