«Мне было стыдно»: Участница АТО из РФ объяснила, почему воюет за ВСУ

Участница АТО из РФ Юлия «Валькирия» Толопа, воевавшая в составе батальона «Айдар», рассказала, почему воюет за Украину.

Толопа добавила: «Будет нечестно сейчас сказать, что тогда, в апреле 2014 го, я приехала из чувства большого патриотизма в Украину. Мне было просто интересно приехать и увидеть происходящее. Любая революция в 18 лет — это, прежде всего, увлекательно».

Участница АТО отмечает, что уже будучи в нашей стране поняла, насколько перевернутый мир показывала путинская пропаганда. Она подчеркнула: «А дальше, когда началась война, я принял решение ехать воевать. Мне было стыдно, что моя страна подло украла Крым. Мои соотечественники, российские войска оккупировали Донбасс и при этом нагло врали, что «нас там нет». Уже в июне 2014 года я приехала добровольцем в батальон «Айдар».