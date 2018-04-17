МОЛНИЯ: Новый удар по Сирии отражён силами ПВО (ВИДЕО)

Сирийские силы ПВО в районе Дамаска сбили ракеты, вошедшую в воздушное пространство САР и попытавшиеся поразить военный объект в провинции Хомс. Об этом сообщают местные СМИ.

Агентство SANA сообщает, что вражеские ракеты перехвачены Рядом с Хомсом.

Наиболее вероятно, что ракеты выпустили самолеты ВВС Израиля.

Целью могли являться иранские военные или подразделения ливанской «Хезболлы» на авиабазе Шайрат.

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