Мурманская область приступает к внедрению «Арктического доктора»

Мурманская область выступила с инициативой о внедрении программы «Арктический доктор». До того, как проект будет «запущен» на федеральном уровне, соответствующие выплаты с 1 июля этого года будут осуществляться за счёт областного бюджета.

Об этом сообщила губернатор региона Марина Ковтун в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике. «По аналогии с программой «Земский доктор» эта программа направлена по поддержку врачей, переезжающий работать в Арктическую зону РФ», — пояснила она. В 2018 году в рамках данного проекта в области планируют привлечь в регион 15 врачей.

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По словам Марины Ковтун, программа «Земский доктор» хорошо работает везде, кроме северных территорий. Так, урбанизация Мурманской области составляет более 92 процентов, в связи с этим регион не может в полной мере воспользоваться преференциями программы, рассчитанной на село. «За всё время действия «Земского доктора» мы привлекли в область всего 39 докторов», — сказала губернатор.

В рамках программы «Арктический доктор» в регионе предлагают поэтапно выплачивать специалистам компенсацию в размере двух миллионов рублей: 500 тысяч при трудоустройстве, 500 тысяч — после первого года работы и один миллион после пятого года работы. «При этом обязательным условием должно быть заключение врачами договора на работу на арктической территории сроком минимум пять лет», — подчеркнула Марина Ковтун.

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