Мурманску на новые очистные сооружения требуется 7,5 млрд рублей

Строительство новых очистных сооружений в Мурманске для нормализации экологической ситуации потребует 7,5 млрд рублей, сообщил замгубернатора Мурманской области Евгений Никора на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию во вторник.

По словам вице-губернатора, в Мурманске очистные есть только в северной части города."Строительство новых очистных и реконструкция старых — на сегодня главная задача не только областного правительства, но Правительства России. Её решение направлено на оздоровление экологической ситуации в Баренцевом море», — уточнил чиновник.

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Замгубернатора считает, что проблему поможет решить строительство новых очистных сооружений в Мурманске. На реализацию проекта потребуется 7,5 млрд рублей. В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами, уточняются условия концессии. Никора также отметил, что Мурманск является самым густонаселённым городом в мире, расположенным за пределами Полярного круга. Это обстоятельство является основной причиной повышенного антропогенного воздействия. Поэтому сегодня на территории региона реализуется проект по переходу на новую систему утилизации твёрдых бытовых отходов с общим объёмом инвестиций 1 млрд рублей.

В то же время существует необходимость рекультивировать несколько оставшихся с советских времён муниципальных свалок, которые уже не отвечают требованиям природоохранного законодательства. Однако в областном бюджете на эти цели денег не предусмотрено, и все надежды власти региона связывают с федеральным Центром.

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