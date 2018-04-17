На Первом канале запустят шоу «Голос» для пенсионеров

Телевизионное шоу "Голос" теперь охватывает все возрастные категории граждан Российской Федерации — сперва появился детский "Голос" ("Голос. Дети"), а теперь "Первый канал" анонсировал проект "Голос 60+", ориентированный, как следует и названия, на пенсионеров."Сценической деятельности покорны абсолютно все возрасты — никогда не поздно реализовать свою мечту и выйти на сцену. Именно поэтому мы сообщаем о старте нового проекта. Шоу "Голос 60+" предназначено для представителей старшего поколения", — цитируют тематические СМИ официальное сообщение "Первого канала".Судя по данным, опубликованным на официальных страницах проекта в социальных сетях, прием заявок от талантливых пенсионеров ведется уже сейчас, так что проект "Голос 60+" совсем скоро доберется до экранов телевизоров.О проекте, при этом, известно пока что немногое — руководство "Первого канала", в частности, тщательно скрывает имена членов жюри, способствуя образованию некоторой интриги.Российские телезрители восприняли идею нового шоу с воодушевлением, однако нашлись и скептики, по словам которых, делить участников "Голоса" по возрасту — не лучшая идея.