«Не пейте воду»: Известно чем грозит затопление шахты «Юнком»

Заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Недава сообщил, что в случае затопления енакиевской шахты «Юнком», существует «100% опасность» заражения радиационными отходами грунтовых вод.

«Но это первый такой колокольчик, вообще дальше будет еще хуже. Почему? Потому что весь Донбасс стоит на выработках, а это уже не первая шахта, которую затапливают. Конечно, в других нет радиации, но все равно опасно, потому что засоленные воды попадают в питьевые горизонты, и потом вся вода становится непригодной для питья. затем эти засоленные воды поднимаются еще выше и создаются солончаки», — говорит нардеп.

«Очистить воду от радиации невозможно, она будет накапливаться до определенного предела. Этого просто нельзя допускать. Нужно не допустить, чтобы шахта „Юнком“ была затоплена», — объясняет Недава.

По его словам, уже через полгода вода в тех регионах станет непригодной для питья, а заражение воды приведет к онкологическим заболеваниям у жителей Донбасса.

Начали ли террористы затапливать шахту неизвестно, говорит нардеп, никакой информации со стороны фейковых власти «ДНР» не поступало, хотя обещали начать еще 14 апреля.

«Мы обращаемся к послам, и будем обращаться в международный центр по контролю и координации, и в ОБСЕ, и в Красный Крест. Я вообще думаю, что может будем обращаться к Курту Волкеру и к Владиславу Суркову, чтобы они попытались решать этот вопрос. Чтобы на их следующей встрече этот вопрос стоял на повестке дня», — сообщил Недава.

Как только боевики начнут затопления шахт, нардеп категорически рекомендует не употреблять питьевую воду.

«Не пить воду. Вообще не пить воду там. Только покупную и привозную», — призывает он.

«Сейчас загрязнения фиксируются в реке Кальмиус, Кальчик, Северский Донец и других. Уже наступают необратимые последствия, все очень плохо».