“Не в этот раз”: Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке правительства Гройсмана

Украинское правительство может вздохнуть спокойно - до июня отставки можно не опасаться.Верховная рада (ВР) Украины отложила рассмотрение отчета правительства Владимира Гройсмана до июня из-за отсутствия решения профильного комитета.«Рассмотрение отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности кабинета министров Украины в 2017 году перенесено на очередное заседание комитета 20 июня 2018 года. Начало в 14.30», — говорится в сообщении.Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. После обсуждения Рада принимает соответствующее постановление. Если деятельность кабмина будет признана неудовлетворительной, парламент, согласно конституции, может принять резолюцию о недоверии кабинету министров, что влечет за собой его отставку.