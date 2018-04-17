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» » “Не в этот раз”: Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке правительства Гройсмана

“Не в этот раз”: Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке правительства Гройсмана


Добавлено: 17 апр 2018 в 07:10, Категория: Политика
“Не в этот раз”: Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке правительства Гройсмана
Украинское правительство может вздохнуть спокойно - до июня отставки можно не опасаться.

Верховная рада (ВР) Украины отложила рассмотрение отчета правительства Владимира Гройсмана до июня из-за отсутствия решения профильного комитета.

«Рассмотрение отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности кабинета министров Украины в 2017 году перенесено на очередное заседание комитета 20 июня 2018 года. Начало в 14.30», — говорится в сообщении.
Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. После обсуждения Рада принимает соответствующее постановление. Если деятельность кабмина будет признана неудовлетворительной, парламент, согласно конституции, может принять резолюцию о недоверии кабинету министров, что влечет за собой его отставку.

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Добавлено: 17 апр 2018 в 07:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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