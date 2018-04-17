Немецкий автопроизводитель Porsche не собирается отказываться от дизельных двигателей

Porsche инвестирует миллиарды в электрическое будущее своих моделей, но это совсем не говорит о готовности прямо сейчас отказаться от бензиновых и дизельных двигателей. Фактически, по словам председателя правления компании, Оливера Блюма, компания заявила, что планирует сохранить двигатели внутреннего сгорания, поскольку они будут неотъемлемой частью автомобильной отрасли и в следующем десятилетии. Более того, в Porsche считают, что дизельный двигатель очень даже имеет право на жизнь.Блюм дал интервью пресс-службе Porsche, в котором разъяснил философию плана Porsche Strategy 2025. На вопрос о том, будет ли принято решение отказаться в ближайшее время от дизельных двигателей, он ответил: "Porsche не разрабатывает и не производит свои собственные дизельные двигатели и не планирует в будущем менять этой политики в будущем. Тем не менее, нет причин вдруг взять и отказаться от дизельного топлива".Этому есть очень простое объяснение - дизельные двигатели обычно производят меньше выбросов CO2, чем бензиновые и они вносят важный вклад в достижение целей компании в отношении CO2. Несмотря на то, что доля дизельных версий среди новых автомобилей Porsche составляет по всему миру около 14%, есть регионы, где клиенты буквально пристрастились к дизельным двигателям."Есть много рынков, например, в Южной Европе, где люди действительно не понимают дискуссий в Германии по поводу будущего дизельного топлива. Там 80% покупателей выбирают дизельные автомобили", - объясняет Блюм.Но, в конце концов, Porsche и все остальные производители полностью переключатся на электроэнергию. Разумеется, это произойдет не в одночасье и Блюм предсказал, что последний двигатель внутреннего сгорания Porsche будет выпущен примерно в 2030 году. Технические, производственные и чисто экономические причины не позволяют перейти к электромобилям быстрее.