Новинский прокомментировал слова Порошенко о поместной церкви

Народный депутат Вадим Новинский в кулуарах Верховной Рады заявил, что президент Украины Петр Порошенко не может повлиять на решение о создании в Украине поместной церкви.

«Остался год до выборов, и президенту видимо нечего говорить о своих успехах, он решил поспекулировать на церковной теме, он неоднократно это делал на протяжении четырех лет», — сказал Новинский.

По словам депутата, Порошенко ранее высказывался по вопросам, на которые он не имеет влияния.

«Не имеет влияния президент Порошенко на вопрос, выдаст Вселенский патриарх Томас автокефалию или не выдаст. Я бы посоветовал президенту Порошенко перечитать Конституцию Украины. Он гарант Конституции, там четко сказано – церковь отделена от государства», — добавил Новинский.

Ранее Порошенко заявил, что Украина как никогда близка к созданию поместной церкви.

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