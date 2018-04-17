NYT прогнозируют 90-миллиардный удар по экономике США от контрсанкций России

Показать меню
Актуально
В Ростовской области произошло обрушение на шахте - 10:13 В Ростовской области произошло обрушение на шахте Мемория. Алла Пугачева - 10:14 Мемория. Алла Пугачева США и союзники внесли в Совбез ООН проект резолюции по Сирии - 10:14 США и союзники внесли в Совбез ООН проект резолюции по Сирии Минтранс подготовит ответ на американские санкции - 10:15 Минтранс подготовит ответ на американские санкции Более 80 воинских частей и организаций ЦВО проверили на защиту от иностранных - 10:38 Более 80 воинских частей и организаций ЦВО проверили на защиту от иностранных разведок Бывший муж Лизы Триандафилиди настраивает дочку против нее - 10:42 Бывший муж Лизы Триандафилиди настраивает дочку против нее Во время обрушения шахты в Ростовской области погиб человек — СМИ - 10:45 Во время обрушения шахты в Ростовской области погиб человек — СМИ США предложили России вернуться в «семью» с одним условием - 10:59 США предложили России вернуться в «семью» с одним условием Риккьярдо выиграл Гран-при Китая "Формулы-1", Сироткин - 15-й - 11:10 Риккьярдо выиграл Гран-при Китая Нейтральная Швейцария прокомментировала удар по Сирии - 11:31 Нейтральная Швейцария прокомментировала удар по Сирии Рассказываем о новинках музыки - 11:43 Рассказываем о новинках музыки Facebook вдвое увеличил расходы на обеспечение безопасности Цукерберга - 12:13 Facebook вдвое увеличил расходы на обеспечение безопасности Цукерберга Швейцарская лаборатория ответила на заявление Лаврова о веществе BZ - 12:13 Швейцарская лаборатория ответила на заявление Лаврова о веществе BZ Путин заявил о готовности взаимодействовать с ЛАГ ради безопасности - 12:14 Путин заявил о готовности взаимодействовать с ЛАГ ради безопасности Жертвой обрушении на шахте в Ростовской области стал один человек - 12:15 Жертвой обрушении на шахте в Ростовской области стал один человек Мэй: Лондон потратит более 60 миллионов фунтов стерлингов на спасение океанов - 12:17 Мэй: Лондон потратит более 60 миллионов фунтов стерлингов на спасение океанов от пластика Швейцарская лаборатория отреагировала на слова Лаврова о веществе BZ - 12:21 Швейцарская лаборатория отреагировала на слова Лаврова о веществе BZ
» » NYT прогнозируют 90-миллиардный удар по экономике США от контрсанкций России

NYT прогнозируют 90-миллиардный удар по экономике США от контрсанкций России


Добавлено: 17 апр 2018 в 08:35, Категория: Политика
NYT прогнозируют 90-миллиардный удар по экономике США от контрсанкций России

На днях в американских СМИ начали появляться первые материалы на тему Российских контрсанкций. Одними из первых кинулись подсчитывать, чего они могут лишиться, журналисты New York Times, которые сделали достаточно оптимистичный для себя доклад, признав, что даже такое развитие ситуации принесет США убыток в 90 млрд. их же долларов.

«Хотя Соединенные Штаты и Россия накладывают экономические санкции друг на друга с 2014 г., несколько крупных американских корпораций, включая PepsiCo Inc и McDonald's Corp., все еще считают Россию растущим рынком. Но новые санкции и предложенный законопроект указывают на возможность появления новых проблем для американских компаний в России.

Неделю назад Соединенные Штаты наложили санкции на 24-х российских олигархов и государственных чиновников и 12 российских компаний. В ответ российские законодатели рассматривают законопроект, который предусматривает запрет или ограничение определенных позиций американского импорта. Секторы промышленности, названные в законопроекте, включают в себя программное обеспечение, сельское хозяйство, фармацевтические препараты, табак и алкоголь. Ранее на этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна также посмотреть на товары, произведенные в России американскими компаниями, хотя в законопроекте, внесенном в пятницу, упомянут только импорт.

Согласно официальным таможенным данным, в 2017 году, Россия импортировала американских товаров на сумму 12.5 миллиардов долларов. Сюда вошли самолеты, оборудование, фармацевтические и химические продукты. В российском списке американского импорта, который может быть запрещен, мы видим официально зарегистрированные на бирже американские компании, которые в 2017 году получили в России более 90 миллиардов долларов дохода (согласно модели Thomson Reuters Country of Risk, которая оценивает финансовые риски компаний в разных странах). Среди отраслей промышленности с самыми большими вложениями в Россию были продукты питания и напитки, технологии и фармацевтика», — сообщает нам американское издание.

Вот оказывается как: совсем недавно наши либералы кричали, что у нас настолько маленький рынок, что он ничего не значит для США, что там и не заметят, а тут сразу 90 миллиардов. Сумма для американской экономики не критичная, но вот вместе с потерями от торговой войны с Китаем выходит уже далеко и не мало. Однако, как оказалось, 90 млрд. — это только вершина айсберга, и туда входит далеко не все.

«Вот некоторые американские компании, которые поддерживают существенное производственное присутствие в России. В 2017 году доходы от производства продукции Cisco Systems Inc в России выросли на 20 % больше, чем в других странах так называемого БРИК — Бразилии, Китая и Индии. У Apple Inc. рост прибыли в России выражается двузначным числом, заявил финансовый директор компании на телеконференции по доходам в мае.

В октябре во время ежеквартального телесовещания, посвященного финансам, финансовый директор Microsoft Corp. Эми Худ отметила, что на "основных рынках, таких, как Бразилия и Россия", состояние рынка улучшилось. Но после введения американских санкций двое из официальных дистрибьюторов Microsoft в России ограничили продажи программного обеспечения Microsoft для более чем 200 российских компаний.

В январе на ежеквартальной телеконференции, посвященной финансовым вопросам, руководитель компании Mondelez International Inc Дирк Ван де Пут заявил, что компания стала ведущим производителем шоколада в России. Компания PepsiCo сообщила, что в 2017 г. чистый доход её российского производства составил 3.23 миллиардов долларов, или 5.1 % совокупного чистого дохода компании. Компания McDonald's, согласно её ежегодному финансовому отчету, относит Россию к быстрорастущим рынкам, и за последние два года открыла там несколько новых отделений. Johnson & Johnson идентифицировал Россию как устойчивый рынок для региональных потребительских брендов, и компания стремится расширить своё присутствие там через такие продукты, как, например, контактные линзы, заявили руководители. Abbott Laboratories — среди лучших пяти компаний-поставщиков лекарств-брендовых дженериков в России, заявил финансовый директор компании Брайан Юур в январе.

На промышленной конференции в марте компания Boeing назвала Россию одним из её самых больших быстрорастущих рынков. Но в своем годовом отчете компания отметила ценовое давление со стороны спонсируемых государством конкурентов в России, Китае и Японии и заявила, что будет защищать себя от "недобросовестной конкуренции".

Компания Ford Motor Co сконцентрировала свои усилия на России как раз тогда, когда ее мощный американский конкурент, General Motors Co, ушел оттуда в 2015 г. Продажи автомобилей его совместного с находящейся в России компанией Соллерс PAO предприятия выросли в 2017 г. Согласно ежегодному финансовому отчету компании, доля российского авторынка, которую занимает Форд, составляет теперь 3.1%. В октябре компания заявила, что ее российские результаты "продолжают улучшаться, приближаясь к безубыточным"», — пишет New York Times.

И ведь это они пробежались очень по верхам, не включив туда увеличение стоимости электроэнергии от перекупки у посредников урана для атомных станций, перекупки ракетных двигателей и даже не подумав о возможной отмене права интеллектуальной собственности или экспроприации фабрик и заводов.

Собственно, отчасти на это данный законопроект и был рассчитан, будучи последним китайским предупреждением — ребята, а давайте не будем нас топить, а то как бы самим выгребать не пришлось. Вот только, судя по подготовке новых санкций, там все еще не верят, что мы сможем реально ответить. Впрочем, все бывает впервые даже у «избранных».


Материалы по теме:

Посол России в Вашингтоне отказался бояться новых американских санкций
США готовятся ввести санкции против ФСБ и 33 оборонных компаний России
США ввели санкции против пяти российских компаний
США могут ввести новые санкции против России из-за кибератак
Добавлено: 17 апр 2018 в 08:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Экс-глава ФБР рассказал о загадочном отношении Трампа к Путину

Экс-глава ФБР рассказал о загадочном отношении Трампа к Путину

Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка

Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка

Украине удалось создать одну из самых эффективных армий в Европе - Порошенко

Украине удалось создать одну из самых эффективных армий в Европе - Порошенко

Бородая женщина Кончита Вурст призналась в положительном ВИЧ-статусе

Бородая женщина Кончита Вурст призналась в положительном ВИЧ-статусе

Новости России
еще новости
В Москве в рамках реновации построят сотни километров дорог

В Москве в рамках реновации построят сотни километров дорог

США примут дополнительные санкции в отношении России

США примут дополнительные санкции в отношении России

Путину предоставят проект об ответных мерах на санкции США до 3 мая

Путину предоставят проект об ответных мерах на санкции США до 3 мая

Жаров о работе Telegram после блокировки: Роскомнадзор следит за операторами, а не пользователями

Жаров о работе Telegram после блокировки: Роскомнадзор следит за операторами, а не пользователями

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Белла и Джиджи Хадид устроили пикник с хот-догами на Coachella

Белла и Джиджи Хадид устроили пикник с хот-догами на Coachella

Хлое Кардашьян рассекретила имя новорожденной дочери

Хлое Кардашьян рассекретила имя новорожденной дочери

Камила Морроне не выпускала Леонардо ДиКаприо из объятий на Coachella: фото

Камила Морроне не выпускала Леонардо ДиКаприо из объятий на Coachella: фото

Елена Кулецкая ждет второго ребенка

Елена Кулецкая ждет второго ребенка

Новости политики
еще новости
Трамп отложил введение новых санкций против России - WP

Трамп отложил введение новых санкций против России - WP

NYT прогнозируют 90-миллиардный удар по экономике США от контрсанкций России

NYT прогнозируют 90-миллиардный удар по экономике США от контрсанкций России

“Не в этот раз”: Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке правительства Гройсмана

“Не в этот раз”: Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке правительства Гройсмана

Атака США в Сирии – что это было на самом деле, во Франции вынесли внезапный вердикт

Атака США в Сирии – что это было на самом деле, во Франции вынесли внезапный вердикт

Новости экономики
еще новости
Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Новости общества
еще новости
Внезапный удар по Луганску; кто на самом деле бомбит Донбасс, раскрыли в Киеве – ДНР и ЛНР, хроника событий

Внезапный удар по Луганску; кто на самом деле бомбит Донбасс, раскрыли в Киеве – ДНР и ЛНР, хроника событий

Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ завершили подготовку к длительным полетам в Арктическую зону с дозаправкой в воздухе

Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ завершили подготовку к длительным полетам в Арктическую зону с дозаправкой в воздухе

Военные автомобилисты ЗВО завершили второй этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники-2018»

Военные автомобилисты ЗВО завершили второй этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники-2018»

В Чечне без света остались почти 300 тысяч человек, озвучена причина

В Чечне без света остались почти 300 тысяч человек, озвучена причина

Происшествия
еще новости
Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

Новости Украины
еще новости
Федерика Могерини считает ситуацию в Украине главным вызовом РФ

Федерика Могерини считает ситуацию в Украине главным вызовом РФ

Соцсети: в центре Донецка подростки избили двух боевиков

Соцсети: в центре Донецка подростки избили двух боевиков

«Жертвы будут исчисляться тысячами».Стало известно как Украина будет зачищать Донбасс

«Жертвы будут исчисляться тысячами».Стало известно как Украина будет зачищать Донбасс

В России экстренно госпитализирован Иосиф Кобзон

В России экстренно госпитализирован Иосиф Кобзон

Мировые новости
еще новости
НАСА предлагает прогуляться по Луне в виртуальном 4К-туре 

НАСА предлагает прогуляться по Луне в виртуальном 4К-туре 

Давление на Кремль: Великобритания введет свои санкции против российских бизнесменов

Давление на Кремль: Великобритания введет свои санкции против российских бизнесменов

Война на Донбассе: боевики готовят новую провокацию против воинов АТО

Война на Донбассе: боевики готовят новую провокацию против воинов АТО

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс




Лента новостей
Военные автомобилисты ЗВО завершили второй этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники-2018» - 08:21 Военные автомобилисты ЗВО завершили второй этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники-2018»В Чечне без света остались почти 300 тысяч человек, озвучена причина - 08:18 В Чечне без света остались почти 300 тысяч человек, озвучена причина"Майами" сравнял счёт в серии плей-офф НБА с "Филадельфией" - 07:49 В Москве в рамках реновации построят сотни километров дорог - 07:17 В Москве в рамках реновации построят сотни километров дорог“Не в этот раз”: Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке правительства Гройсмана - 07:10 “Не в этот раз”: Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке правительства ГройсманаГлавы МИД G7 выдвинули ультиматум России по делу Скрипаля - 06:47 Главы МИД G7 выдвинули ультиматум России по делу СкрипаляДиверсия Кремля в «Укроборонпроме» - 06:28 Диверсия Кремля в «Укроборонпроме»Немецкий автопроизводитель Porsche не собирается отказываться от дизельных двигателей - 06:07 Немецкий автопроизводитель Porsche не собирается отказываться от дизельных двигателейСтраны G7 призвали РФ «срочно ответить на вопросы» по «делу Скрипаля» - 05:49 Страны G7 призвали РФ «срочно ответить на вопросы» по «делу Скрипаля»СМИ сообщили о ракетном ударе по аэродрому под Дамаском - 04:49 СМИ сообщили о ракетном ударе по аэродрому под ДамаскомБелла и Джиджи Хадид устроили пикник с хот-догами на Coachella - 04:42 Белла и Джиджи Хадид устроили пикник с хот-догами на CoachellaСпецназовцы США и Румынии уже давно в Молдове: Евромайдан или война с Приднестровьем?! - 04:38 Спецназовцы США и Румынии уже давно в Молдове: Евромайдан или война с Приднестровьем?!Я не готов: Трамп отложил новый санкционный удар по России - 04:14 Я не готов: Трамп отложил новый санкционный удар по РоссииРешится ли Украина на блицкриг на Донбассе? - 03:52 Решится ли Украина на блицкриг на Донбассе?
Последние новости
Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США - 10:00 Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США Рэпер Ламар получил Пулитцеровскую премию - 09:59 Рэпер Ламар получил Пулитцеровскую премию Главный тренер "МЮ" Моуринью готов продать Поля Погба - 09:56 Главный тренер Внезапный удар по Луганску; кто на самом деле бомбит Донбасс, раскрыли в Киеве – ДНР и ЛНР, хроника - 09:52 Внезапный удар по Луганску; кто на самом деле бомбит Донбасс, раскрыли в Киеве – ДНР и ЛНР, хроника событий Трамп отложил введение новых санкций против России - WP - 09:31 Трамп отложил введение новых санкций против России - WP Торговый конфликт с США не повлияет на экономику КНР, заявили в Пекине - 09:07 Торговый конфликт с США не повлияет на экономику КНР, заявили в Пекине Viber предупредил россиян о сбое из-за блокировки адресов Amazon - 09:01 Viber предупредил россиян о сбое из-за блокировки адресов Amazon В Сирии отразили атаку на авиабазы Шайрат и Думейр - 09:00 В Сирии отразили атаку на авиабазы Шайрат и Думейр Российский источник опроверг атаку на аэродром Шайрат - 09:00 Российский источник опроверг атаку на аэродром Шайрат Мемория. Павел Ягужинский - 08:59 Мемория. Павел Ягужинский США и Великобритания объявили о взломах госведомств российскими хакерами - 08:59 США и Великобритания объявили о взломах госведомств российскими хакерами Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ завершили подготовку к длительным полетам в - 08:52 Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ завершили подготовку к длительным полетам в Арктическую зону с дозаправкой в воздухе NYT прогнозируют 90-миллиардный удар по экономике США от контрсанкций России - 08:35 NYT прогнозируют 90-миллиардный удар по экономике США от контрсанкций России
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"