NYT прогнозируют 90-миллиардный удар по экономике США от контрсанкций России

На днях в американских СМИ начали появляться первые материалы на тему Российских контрсанкций. Одними из первых кинулись подсчитывать, чего они могут лишиться, журналисты New York Times, которые сделали достаточно оптимистичный для себя доклад, признав, что даже такое развитие ситуации принесет США убыток в 90 млрд. их же долларов.

«Хотя Соединенные Штаты и Россия накладывают экономические санкции друг на друга с 2014 г., несколько крупных американских корпораций, включая PepsiCo Inc и McDonald's Corp., все еще считают Россию растущим рынком. Но новые санкции и предложенный законопроект указывают на возможность появления новых проблем для американских компаний в России.

Неделю назад Соединенные Штаты наложили санкции на 24-х российских олигархов и государственных чиновников и 12 российских компаний. В ответ российские законодатели рассматривают законопроект, который предусматривает запрет или ограничение определенных позиций американского импорта. Секторы промышленности, названные в законопроекте, включают в себя программное обеспечение, сельское хозяйство, фармацевтические препараты, табак и алкоголь. Ранее на этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна также посмотреть на товары, произведенные в России американскими компаниями, хотя в законопроекте, внесенном в пятницу, упомянут только импорт.

Согласно официальным таможенным данным, в 2017 году, Россия импортировала американских товаров на сумму 12.5 миллиардов долларов. Сюда вошли самолеты, оборудование, фармацевтические и химические продукты. В российском списке американского импорта, который может быть запрещен, мы видим официально зарегистрированные на бирже американские компании, которые в 2017 году получили в России более 90 миллиардов долларов дохода (согласно модели Thomson Reuters Country of Risk, которая оценивает финансовые риски компаний в разных странах). Среди отраслей промышленности с самыми большими вложениями в Россию были продукты питания и напитки, технологии и фармацевтика», — сообщает нам американское издание.

Вот оказывается как: совсем недавно наши либералы кричали, что у нас настолько маленький рынок, что он ничего не значит для США, что там и не заметят, а тут сразу 90 миллиардов. Сумма для американской экономики не критичная, но вот вместе с потерями от торговой войны с Китаем выходит уже далеко и не мало. Однако, как оказалось, 90 млрд. — это только вершина айсберга, и туда входит далеко не все.

«Вот некоторые американские компании, которые поддерживают существенное производственное присутствие в России. В 2017 году доходы от производства продукции Cisco Systems Inc в России выросли на 20 % больше, чем в других странах так называемого БРИК — Бразилии, Китая и Индии. У Apple Inc. рост прибыли в России выражается двузначным числом, заявил финансовый директор компании на телеконференции по доходам в мае.

В октябре во время ежеквартального телесовещания, посвященного финансам, финансовый директор Microsoft Corp. Эми Худ отметила, что на "основных рынках, таких, как Бразилия и Россия", состояние рынка улучшилось. Но после введения американских санкций двое из официальных дистрибьюторов Microsoft в России ограничили продажи программного обеспечения Microsoft для более чем 200 российских компаний.

В январе на ежеквартальной телеконференции, посвященной финансовым вопросам, руководитель компании Mondelez International Inc Дирк Ван де Пут заявил, что компания стала ведущим производителем шоколада в России. Компания PepsiCo сообщила, что в 2017 г. чистый доход её российского производства составил 3.23 миллиардов долларов, или 5.1 % совокупного чистого дохода компании. Компания McDonald's, согласно её ежегодному финансовому отчету, относит Россию к быстрорастущим рынкам, и за последние два года открыла там несколько новых отделений. Johnson & Johnson идентифицировал Россию как устойчивый рынок для региональных потребительских брендов, и компания стремится расширить своё присутствие там через такие продукты, как, например, контактные линзы, заявили руководители. Abbott Laboratories — среди лучших пяти компаний-поставщиков лекарств-брендовых дженериков в России, заявил финансовый директор компании Брайан Юур в январе.

На промышленной конференции в марте компания Boeing назвала Россию одним из её самых больших быстрорастущих рынков. Но в своем годовом отчете компания отметила ценовое давление со стороны спонсируемых государством конкурентов в России, Китае и Японии и заявила, что будет защищать себя от "недобросовестной конкуренции".

Компания Ford Motor Co сконцентрировала свои усилия на России как раз тогда, когда ее мощный американский конкурент, General Motors Co, ушел оттуда в 2015 г. Продажи автомобилей его совместного с находящейся в России компанией Соллерс PAO предприятия выросли в 2017 г. Согласно ежегодному финансовому отчету компании, доля российского авторынка, которую занимает Форд, составляет теперь 3.1%. В октябре компания заявила, что ее российские результаты "продолжают улучшаться, приближаясь к безубыточным"», — пишет New York Times.

И ведь это они пробежались очень по верхам, не включив туда увеличение стоимости электроэнергии от перекупки у посредников урана для атомных станций, перекупки ракетных двигателей и даже не подумав о возможной отмене права интеллектуальной собственности или экспроприации фабрик и заводов.

Собственно, отчасти на это данный законопроект и был рассчитан, будучи последним китайским предупреждением — ребята, а давайте не будем нас топить, а то как бы самим выгребать не пришлось. Вот только, судя по подготовке новых санкций, там все еще не верят, что мы сможем реально ответить. Впрочем, все бывает впервые даже у «избранных».