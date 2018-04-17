Обнаружен компромат на Дональда Трампа

Бывший директор ФБР Джеймс Коми опубликовал книгу "Высшая лояльность: правда, вымысел и лидерство", большая часть которой посвящена действующему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Коми, в частности, пишет о компромате на Трампа.Компромата на сорок пятого президента США, действительно, хоть отбавляй — взять хотя бы всем известный эпизод с проститутками, которых Трамп вызвал в свой номер, когда прилетал в Москву.Соответствующие данные были впервые опубликованы в досье, которое подготовил бывший британский разведчик Кристофер Стил — он собирал компрометирующую будущего президента информацию, когда работал на Хилари Клинтон. Комментируя "досье Стила", Коми называет его заслуживающим доверия.В книге, которую экс-глава ФБР написал довольно высокопарным языком, постоянно повторяется один и тот же постулат — сам Коми, дескать, является человеком очень и очень высокоморальным, а вот Трамп — это просто какое-то сосредоточение порока. В конце концов Коми приходит к выводу, согласно которому столь испорченная в моральном плане персона вообще не способна управлять государством. То есть, Трампа должна была забраковать медицинская комиссия, например.