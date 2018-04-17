Около 30 митинговавших в Ереване доставлены в полицию

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе митинга против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны полицией задержаны около 30 человек.

«По нашим данным, в полицию увезли около 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы», - цитирует Пашиняна «Интерфакс». Задержанные пытались заблокировать движение автотранспорта на перекрестке улицы Туманяна и проспекта Маштоца, около здания Оперы в центре Еревана.

Ранее он заявлял, что несколько человек доставлены в полицию по подозрению в административных нарушениях.

Также сообщается, что проспект Баграмяна около здания парламента Армении, заблокирован полицией. Там замечены водомет и бронетехника. В парламенте 17 апреля должно состояться голосование на выборах премьер-министра страны.