ОЗХО открыла на своем сайте специальную рубрику о Скрипале

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) разместила на своем официальном сайте отдельную рубрику, посвященную отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

В этой рубрике выложены пресс-релизы, связанные с отравлением, и различные документы по теме. Ранее новая рубрика на сайте ОЗХО появилась в связи с «химическим досье» Сирии, руководство которой Запад обвиняет в продолжении работы с химоружием.

12 апреля ОЗХО опубликовала доклад с подтверждением гипотезы о том, что для отравления Скрипалей использовался нервно-паралитический газ «Новичок». Однако эксперты организации не смогли уточнить, в какой стране был произведен этот яд.

Предполагается, что 18 апреля в Гааге состоится специальное заседание исполнительного совета ОЗХО, на котором делегация Великобритании обратится к организации с просьбой передать подготовленный ее специалистами доклад всем государствам, участвующим в Конвенции по химическому оружию.