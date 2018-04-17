Париж обвинил Москву и Дамаск в препятствовании ОЗХО

Представитель МИДа Франции обвинил Россию и Сирию в том, что они препятствуют доступу сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к месту предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.

«В данный момент Россия и Сирия по-прежнему отказывают в доступе следователям (ОЗХО), которые прибыли в Сирию 14 апреля. Очень вероятно, что доказательства и основные элементы исчезнут», — цитирует его слова РИА Новости.

Во французском МИДе считают, что крайне важно предоставить ОЗХО полный, немедленный и беспрепятственный доступ к «местам, людям или документам для консультаций».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заверил, что РФ не производила на месте предполагаемой химатаки в Думе никаких «манипуляций».