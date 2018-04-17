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Песков назвал обвинения в адрес российских хакеров девальвированными


Добавлено: 17 апр 2018 в 15:35, Категория: Новости на сегодня
Песков назвал обвинения в адрес российских хакеров девальвированными

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает обвинение в адрес российских хакеров, которых Британия и США назвали виновниками взломов сетевого оборудования, бездоказательным, передает РБК.

«Не знаем, на чем основываются очередные обвинения. Как правило, такие обвинения с абсолютной легкостью озвучиваются, и никто не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации. С нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения полностью девальвировались», — заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне Вашингтон и Лондон сделали совместное заявление о том, что поддерживаемые российскими властями хакеры атаковали Wi-Fi-роутеры по всему миру и заразили их вредоносным программным обеспечением.

В заявлении говорилось, что кибервзломщики «целились» в правительственные учреждения, крупные компании и объекты критической инфраструктуры.


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Добавлено: 17 апр 2018 в 15:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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