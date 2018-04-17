Песков назвал обвинения в адрес российских хакеров девальвированными

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает обвинение в адрес российских хакеров, которых Британия и США назвали виновниками взломов сетевого оборудования, бездоказательным, передает РБК.

«Не знаем, на чем основываются очередные обвинения. Как правило, такие обвинения с абсолютной легкостью озвучиваются, и никто не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации. С нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения полностью девальвировались», — заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне Вашингтон и Лондон сделали совместное заявление о том, что поддерживаемые российскими властями хакеры атаковали Wi-Fi-роутеры по всему миру и заразили их вредоносным программным обеспечением.

В заявлении говорилось, что кибервзломщики «целились» в правительственные учреждения, крупные компании и объекты критической инфраструктуры.