Песков пожелал россиянам не страдать из-за блокировки Telegram

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал блокировку месседжера Telegram по решению суда, удовлетворившего запрос Роскомнадзора после отказа владельца интернет-сервиса Павла Дурова передать ФСБ ключи к переписке пользователей.

«Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать, те, кто не имеет к этой ситуации отношения. Естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а с другой стороны, это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в интернете», — выразил мнение Кремля пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор приступил к практическим действиям по блокировке доступа к Telegram. По законодательству РФ, она должна быть осуществлена в течение 24 часов после вступления в силу решения суда.

Дуров ранее заявил, что в Telegram появятся встроенные методы обхода блокировки через прокси- и VPN-серверы, не требующие от пользователей никаких специальных знаний и действий.