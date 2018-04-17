Порошенко попросит Вселенского патриарха об автокефальной церкви (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Он также призвал Верховную Раду поддержать это решение на встрече с лидерами парламентских фракций.

Сразу после Пасхи, заявил глава государства, он отбыл в Стамбул на встречу с Варфоломеем и членами синода, и общался с ними больше семи часов. По его словам, после этого «Украина как никогда близка к… собственной автокефальной поместной церкви», и есть «абсолютно все необходимые ключевые элементы, которые должны обеспечить этот процесс».

По словам президента, после его встречи с Филаретом все епископы УПЦ КП и Украинской православной автокефальной церкви поставили подписи, засвидетельствовав обращение к Вселенскому патриарху.

Для создания автокефальной церкви нужно подать обращение Варфоломею как от президента, так и от церковных иерархов.

«И я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому патриарху с просьбой предоставления Томоса украинской поместной автокефальной церкви», — отметил он и призвал Верховную Раду поддержать это решение.

Порошенко подчеркнул, что такая церковь «не станет государственной», а верующие будут свободно выбирать свой храм, в том числе и те, кто захочет остаться в церкви, которая сохранит единство с РПЦ.