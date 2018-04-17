Посол Чили заявил, что его страна против односторонних антироссийских санкций Запада

Чили выступает против односторонних санкций, которые страны Запада вводят в отношении Российской Федерации.

Об этом заявил посол Чили в России Родриго Ньето, отметив, что его страна выступает за систему многосторонних отношений.

«Чили выступает против односторонних санкций, и мы продолжаем развивать все торговые возможности, которые нам представляются», - заявил посол.

При этом Ньето отметил, положительное влияние западных санкций на РФ, указав на то, что благодаря ограничительным мерам в России развили те сферы, которые не развивались ранее.

По словам посла, между Россией и Чили существует широкое взаимодействие: улучшается коммерческое и экономическое сотрудничество, а также растет обмен между двумя странами. При этом Ньето отметил, что Чили рассчитывает в будущем подписать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС – Евразийским экономическим союзом.