Посольство РФ назвало странными новые выводы Британии по «делу Скрипалей»

Посольство России в Лондоне после ознакомления с новыми выводами британских властей по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля задалось вопросом, почему в Солсбери пострадали только три человека, если были заражены сразу девять мест.

«Мы не могли не заметить, что список таких мест значительно расширился. Помимо ранее фигурировавших в расследовании ресторана Zizzi, паба Mill, скамейки, где Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания и, собственно, самого дома Сергея Скрипаля, речь идет также о станциях скорой помощи, а также доме полицейского Ника Бейли. В этой связи у нас возникает закономерный вопрос: почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трех пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервно-паралитическим веществом, которое, как теперь выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования и которое, согласно британским экспертам, «не испаряется» и «не исчезает со временем», а для его удаления необходима дезинфекция с помощью специальных химических средств?» — говорится в сообщении.

Дипломаты также напомнили, что британские власти уверяли и продолжают уверять жителей Солсбери, что «риск заражения минимален».

Ранее во вторник заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков призвал страны «Большой семёрки» воздержаться от распространения сомнительных предположений по «делу Cкрипалей», не достойных серьёзного экспертного уровня.

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