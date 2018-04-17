Пострадавшая в харьковском ДТП отказалась от претензий к Зайцевой

Пострадавшая в ДТП на Сумской улице в Харькове Жанна Власенко получила компенсацию от Алены Зайцевой и отказалась от претензий к водителю Lexus. Об этом сообщает NewsRoom.

Власенко прислала в суд ходатайство, в котором сообщила об отсутствии претензий к Зайцевой. Суд удовлетворил заявленную просьбу.

«Алена Зайцева выплатила 100 тысяч гривен и я более не имею к ней претензий материального и морального характера», — сказано в документе.

Жанна Власенко также просит суд взыскать 100 тысяч гривен с водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Адвокат пострадавшей пояснил, что водитель, совершивший ДТП, обязан возместить нанесенный ущерб вне зависимости от признания им вины.

Ранее свидетели по делу о ДТП заявили, что Зайцева могла участвовать в гонках на дороге.

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