Практичная обувь на каждый день

Ищите простую и практичную летнюю обувь на каждый день? Летнюю обувь в ассортименте вы найдете в каталоге нашего сайта.

Здесь имеются вьетнамки женские, шлепки для посещения бассейна, шлепки женские, обувь для дома, сланцы оптом от производителя.

Женские вьетнамки изготавливаются из высококачественного силикона, данная обувь прочна, удобна и не натирает ноги.

Шлепки для посещения бассейна выполнены из отличной резины. Незаменимы для пляжа, не натирают ног, не скользят, хорошо моются и не задерживают пыль и песок.

Женские шлепки вы можете приобрести для городской жизни и каждодневного применения. Летняя практичная обувь для города изготавливается из экокожи, легкого ПВХ и прочих материалов.

Обувь для дома легка, практична, удобна, их легко мыть и сушить. Отличная замена тканевым тапочкам обувь из искусственной экокожи.

Товары отпускаются оптом, к тому же цены намного ниже, чем у конкурентов, поскольку мы работаем напрямую от производителя.

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На что обращать внимание при выборе сланцев?

Отличить сланцы от другой летней обуви достаточно легко. Они имеют твердую плоскую подошву, а верхняя часть представляет собой перемычки через всю ширину стопы, произведенные из мягкого материала. Классические сланцы делают из резины – она надежная и достаточно прочная.

Однако, сейчас создают модели с перемычками из ткани, силикона или пластика. Более элегантные сланцы изготавливают с использованием кожи или замши, по качеству они не уступают босоножкам. В отличие от сланцев, у вьетнамок перемычка проходит между большим и указательным пальцем ноги. Подошва создается из натуральных материалов – дерева, пробки, плетеных волокон. Классические модели сделаны из резины, в моде сланцы из прозрачного или цветного пластика.

У них нет запятника, поэтому шлепанцы не очень устойчивы. Эта обувь не создана для длительной ходьбы или занятий спортом.

Модели разных изготовителей могут сильно отличаться друг от друга. Некоторые модельеры создают сланцы оптом от производителя на небольшом каблуке или платформе, декорируют верхнюю часть обуви разнообразными материалами. Особенно часто используются тканевые аксессуары, плетение, яркие цвета, бисер или стразы. Такие модели подойдут для неторопливого отдыха на пляже и для летней вечеринки на открытом воздухе.

Поскольку вода смывает жировой слой кожи, мокрые ноги гораздо легче натереть до мозолей, чем сухие. Если вы собираетесь ходить в сланцах большое расстояние, чем если бы это было от бассейна до душевой, то особое внимание уделите мягкости и эластичности материала, а именно: шлёпок должен легко и хорошо гнутся, возможно немного продавливаться под весом стопы.

Возьмите шлепок в руки и посмотрите качество формования монолитного сланца. Места спайки не должны иметь выступов, рубцов или торчащих деталей, а края должны быть мягкими и хорошо округленными. Согните сланец в подошве. Материал не должен образовывать трещинки на разгибе или оставлять морщинки после разгибания. Как итог, такие сланцы прослужат недолго.

Рекомендуется померить сланец обязательно на босую ногу и хорошо подвигать в них стопой. Если где- то трется или жестковатый материал, то лучше взять другие модели, в противном случае вы натрете мозоли. Большое значение имеет то как шлепок сидит на ноге: широк ли он или напротив не слишком ли узок. Ни пластик, не резина не обладают пластичностью кожи, поэтому по форме ноги они не усядутся. Выбирайте именно те модели, которые хорошо сели на вашу стопу. Вес сланцев тоже имеет значение, поскольку это сменная обувь и вам же ее придется нести.