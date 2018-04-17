Практичная обувь на каждый день

Показать меню
Актуально
В Александро-Невской лавре прошел День памяти в честь выдающегося российского - 22:42 В Александро-Невской лавре прошел День памяти в честь выдающегося российского флотоводца Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина Мило Джуканович лидирует на президентских выборах в Черногории - 22:45 Мило Джуканович лидирует на президентских выборах в Черногории Журналист, писавший о «ЧВК Вагнера», покончил с собой - 22:59 Журналист, писавший о «ЧВК Вагнера», покончил с собой Макрон подтвердил, что в мае посетит Россию  - 23:24 Макрон подтвердил, что в мае посетит Россию  Таинственное исчезновение ракет США в Сирии: российский генерал озвучил мнение, - 23:56 Таинственное исчезновение ракет США в Сирии: российский генерал озвучил мнение, что произошло на самом деле "ПСЖ" досрочно выиграл чемпионат Франции - 00:10 В подводных силах Северного флота прошли состязания специалистов РХБЗ - 00:24 В подводных силах Северного флота прошли состязания специалистов РХБЗ Сирия: Как Русская Вежливость города берёт, банды и их спонсоры потеряли - 00:35 Сирия: Как Русская Вежливость города берёт, банды и их спонсоры потеряли важнейший оплот — репортаж РВ (ВИДЕО) Джуканович пообещал вступление Черногории в Евросоюз в течение пяти лет - 00:56 Джуканович пообещал вступление Черногории в Евросоюз в течение пяти лет Ночь_«Мы готовили студентов, а не химическое оружие» — ученые разбомбленного - 01:07 Ночь_«Мы готовили студентов, а не химическое оружие» — ученые разбомбленного США сирийского института (ФОТО, ВИДЕО) Памятник Маршалу авиации И.И.Пстыго открыт в Службе безопасности полетов - 01:21 Памятник Маршалу авиации И.И.Пстыго открыт в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ "Кливленд" уступил "Индиане" в матче 1/8 финала НБА - 01:38 Как проиграть войну до её начала - 02:56 Как проиграть войну до её начала Макрон: Ракетный удар по Сирии разделил Россию и Турцию - 03:24 Макрон: Ракетный удар по Сирии разделил Россию и Турцию Эмери после победы "ПСЖ" в чемпионате Франции: наша главная цель - ЛЧ - 03:38 Эмери после победы Сыроподобные продукты могут запретить в России - 03:49 Сыроподобные продукты могут запретить в России У борющегося с Россией молдавского олигарха «нашли» портрет Геббельса и всё - 04:49 У борющегося с Россией молдавского олигарха «нашли» портрет Геббельса и всё стало ясно
» » Практичная обувь на каждый день

Практичная обувь на каждый день


Добавлено: 17 апр 2018 в 22:06, Категория: Статьи

Практичная обувь на каждый деньИщите простую и практичную летнюю обувь на каждый день? Летнюю обувь в ассортименте вы найдете в каталоге нашего сайта.

Здесь имеются вьетнамки женские, шлепки для посещения бассейна, шлепки женские, обувь для дома, сланцы оптом от производителя.

Женские вьетнамки изготавливаются из высококачественного силикона, данная обувь прочна, удобна и не натирает ноги.

Шлепки для посещения бассейна выполнены из отличной резины. Незаменимы для пляжа, не натирают ног, не скользят, хорошо моются и не задерживают пыль и песок.

Женские шлепки вы можете приобрести для городской жизни и каждодневного применения. Летняя практичная обувь для города изготавливается из экокожи, легкого ПВХ и прочих материалов.

Обувь для дома легка, практична, удобна, их легко мыть и сушить. Отличная замена тканевым тапочкам обувь из искусственной экокожи.

Товары отпускаются оптом, к тому же цены намного ниже, чем у конкурентов, поскольку мы работаем напрямую от производителя.

У нас также есть шлепки и сланцы для детей, отличный выбор мужских шлепок и сланцев по низким ценам.

На что обращать внимание при выборе сланцев?

Отличить сланцы от другой летней обуви достаточно легко. Они имеют твердую плоскую подошву, а верхняя часть представляет собой перемычки через всю ширину стопы, произведенные из мягкого материала. Классические сланцы делают из резины – она надежная и достаточно прочная.

Однако, сейчас создают модели с перемычками из ткани, силикона или пластика. Более элегантные сланцы изготавливают с использованием кожи или замши, по качеству они не уступают босоножкам. В отличие от сланцев, у вьетнамок перемычка проходит между большим и указательным пальцем ноги. Подошва создается из натуральных материалов – дерева, пробки, плетеных волокон. Классические модели сделаны из резины, в моде сланцы из прозрачного или цветного пластика.

У них нет запятника, поэтому шлепанцы не очень устойчивы. Эта обувь не создана для длительной ходьбы или занятий спортом.

Модели разных изготовителей могут сильно отличаться друг от друга. Некоторые модельеры создают сланцы оптом от производителя на небольшом каблуке или платформе, декорируют верхнюю часть обуви разнообразными материалами. Особенно часто используются тканевые аксессуары, плетение, яркие цвета, бисер или стразы. Такие модели подойдут для неторопливого отдыха на пляже и для летней вечеринки на открытом воздухе.

Поскольку вода смывает жировой слой кожи, мокрые ноги гораздо легче натереть до мозолей, чем сухие. Если вы собираетесь ходить в сланцах большое расстояние, чем если бы это было от бассейна до душевой, то особое внимание уделите мягкости и эластичности материала, а именно: шлёпок должен легко и хорошо гнутся, возможно немного продавливаться под весом стопы.

Возьмите шлепок в руки и посмотрите качество формования монолитного сланца. Места спайки не должны иметь выступов, рубцов или торчащих деталей, а края должны быть мягкими и хорошо округленными. Согните сланец в подошве. Материал не должен образовывать трещинки на разгибе или оставлять морщинки после разгибания. Как итог, такие сланцы прослужат недолго.

Рекомендуется померить сланец обязательно на босую ногу и хорошо подвигать в них стопой. Если где- то трется или жестковатый материал, то лучше взять другие модели, в противном случае вы натрете мозоли. Большое значение имеет то как шлепок сидит на ноге: широк ли он или напротив не слишком ли узок. Ни пластик, не резина не обладают пластичностью кожи, поэтому по форме ноги они не усядутся. Выбирайте именно те модели, которые хорошо сели на вашу стопу. Вес сланцев тоже имеет значение, поскольку это сменная обувь и вам же ее придется нести.


Материалы по теме:

Все буде добре - 1124 выпуск, Женские новости (16.11.2017)
Мужская обувь оптом
Женская летняя обувь оптом от Grisport
Вьетнамки на лето: какие выбрать?
Добавлено: 17 апр 2018 в 22:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
СМИ: Во Франции инициировали процедуру лишения Асада ордена почетного легиона

СМИ: Во Франции инициировали процедуру лишения Асада ордена почетного легиона

Елена Кулецкая ждет второго ребенка

Елена Кулецкая ждет второго ребенка

Федоров: горжусь героизмом хоккеиста ЦСКА Капризова, вышедшего на второй матч финала

Федоров: горжусь героизмом хоккеиста ЦСКА Капризова, вышедшего на второй матч финала

Соцсети: в центре Донецка подростки избили двух боевиков

Соцсети: в центре Донецка подростки избили двух боевиков

Новости России
еще новости
Володин: Место США на российском рынке с удовольствием займут другие страны

Володин: Место США на российском рынке с удовольствием займут другие страны

Роскомнадзор создал горячую линию о ложной информации по блокировкам

Роскомнадзор создал горячую линию о ложной информации по блокировкам

Эксперт: Блокировка Telegram — вопрос принципа

Эксперт: Блокировка Telegram — вопрос принципа

Уже через пять минут после возгорания из «Зимней вишни» было не выбраться

Уже через пять минут после возгорания из «Зимней вишни» было не выбраться

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Бруклин Бекхэм на Coachella с еще одной моделью

Бруклин Бекхэм на Coachella с еще одной моделью

Как Хлое Кардашьян назвала дочь?

Как Хлое Кардашьян назвала дочь?

Роман Капаклы сделал для себя определенные выводы

Роман Капаклы сделал для себя определенные выводы

Бойфренд покойного Джорджа Майкла намерен распродать личные вещи музыканта:

Бойфренд покойного Джорджа Майкла намерен распродать личные вещи музыканта: "Это способ выжить!"

Новости политики
еще новости
Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде

Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде

Сенат США забирает права Трампа на войну

Сенат США забирает права Трампа на войну

Россия начинает подготовку к отключению Swift

Россия начинает подготовку к отключению Swift

Обнаружен компромат на Дональда Трампа

Обнаружен компромат на Дональда Трампа

Новости экономики
еще новости
Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Новости общества
еще новости
ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу

ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения на водительской конференции

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения на водительской конференции

Горловку «утюжат» ВСУ – о тяжелой обстановке в Донбассе сообщили военные ДНР

Горловку «утюжат» ВСУ – о тяжелой обстановке в Донбассе сообщили военные ДНР

Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко проверил готовность механизированной колонны к параду в Хабаровске

Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко проверил готовность механизированной колонны к параду в Хабаровске

Происшествия
еще новости
Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

Новости Украины
еще новости
Боевики обстреляли гражданские дома в Зайцево. Появились фото

Боевики обстреляли гражданские дома в Зайцево. Появились фото

«Не пейте воду»: Известно чем грозит затопление шахты «Юнком»

«Не пейте воду»: Известно чем грозит затопление шахты «Юнком»

Бойцы ВСУ сбили в зоне АТО российский беспилотник «Орлан»

Бойцы ВСУ сбили в зоне АТО российский беспилотник «Орлан»

Боевики обвинили ВСУ в обстреле автоколонны сотрудников ДФС: ранены 5 человек

Боевики обвинили ВСУ в обстреле автоколонны сотрудников ДФС: ранены 5 человек

Мировые новости
еще новости
Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник

Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник

Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России

Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России

В штабе АТО поделились плохой новостью с Донбасса

В штабе АТО поделились плохой новостью с Донбасса

Эксперты назвали продукты, необходимые для оптимальной работы мозга

Эксперты назвали продукты, необходимые для оптимальной работы мозга




Лента новостей
Боевики обстреляли гражданские дома в Зайцево. Появились фото - 21:28 Боевики обстреляли гражданские дома в Зайцево. Появились фотоСирия последние новости. Взрыв на трассе в Алеппо, ВКС РФ наносят удары по «Нусре» в Идлибе и Хаме - 20:56 Сирия последние новости. Взрыв на трассе в Алеппо, ВКС РФ наносят удары по «Нусре» в Идлибе и ХамеВ штабе АТО поделились плохой новостью с Донбасса - 20:49 В штабе АТО поделились плохой новостью с ДонбассаДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу - 20:45 ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асуСенат США забирает права Трампа на войну - 20:38 Сенат США забирает права Трампа на войнуТипичная Украина: Бандиты в бронежилетах и балаклавах устроили перестрелку в Одессе - 20:31 Типичная Украина: Бандиты в бронежилетах и балаклавах устроили перестрелку в ОдессеTelegram подал жалобу на немедленную блокировку - 20:14 Telegram подал жалобу на немедленную блокировкуГенсек НАТО гарантировал невмешательство в сирийскую кампанию - 20:14 Генсек НАТО гарантировал невмешательство в сирийскую кампаниюTwitter отчитался о восстановлении работы после сбоя - 20:14 Twitter отчитался о восстановлении работы после сбояРоссия вошла в топ-5 цифрового банкинга Европы - 20:14 Россия вошла в топ-5 цифрового банкинга Европы«Единая Россия» обсудила свои перспективы после ухода Путина - 20:13 «Единая Россия» обсудила свои перспективы после ухода ПутинаРоссийские военные накрыли химлабораторию боевиков в Думе - 20:13 Российские военные накрыли химлабораторию боевиков в Думе«Не пейте воду»: Известно чем грозит затопление шахты «Юнком» - 19:59 «Не пейте воду»: Известно чем грозит затопление шахты «Юнком»Эксперты назвали продукты, необходимые для оптимальной работы мозга - 19:28 Эксперты назвали продукты, необходимые для оптимальной работы мозга
Последние новости
Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник - 22:35 Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник Гунина победила Кулён в девятом туре чемпионата Европы по шахматам - 22:31 Гунина победила Кулён в девятом туре чемпионата Европы по шахматам Пострадавшая в харьковском ДТП отказалась от претензий к Зайцевой - 22:18 Пострадавшая в харьковском ДТП отказалась от претензий к Зайцевой Практичная обувь на каждый день - 22:06 Практичная обувь на каждый день Вместо США на рынок России с удовольствием придут другие страны, — Володин - 22:00 Вместо США на рынок России с удовольствием придут другие страны, — Володин Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде - 21:59 Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России - 21:52 Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России В Египте допустили возвращение российских туристов осенью - 21:43 В Египте допустили возвращение российских туристов осенью Россия остановит перевалку опасных грузов из-за ЧМ-2018 - 21:43 Россия остановит перевалку опасных грузов из-за ЧМ-2018 В Аргентине палеонтологи нашли новый вид хищных динозавров - 21:42 В Аргентине палеонтологи нашли новый вид хищных динозавров Минобрнауки объяснило невозможность распределения студентов - 21:42 Минобрнауки объяснило невозможность распределения студентов Около 30 митинговавших в Ереване доставлены в полицию - 21:41 Около 30 митинговавших в Ереване доставлены в полицию Сноуден назвал Роскомнадзор «морально и технически невежественным» - 21:41 Сноуден назвал Роскомнадзор «морально и технически невежественным»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"