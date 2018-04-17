При брачном полете самцы колибри учитывают эффект Доплера

Биологи Кристофер Кларк (Christopher J. Clark) и Эмили Мистик (Emily A. Mistick) из Калифорнийского университета в Риверсайде установили, что самцы одного из видов колибри учитывают влияние эффекта Доплера во время своих брачных полетов и благодаря этом вводят самок в заблуждение относительно скорости полета.

Колибри калипта Коста (Calypte costae) был открыт в 1830-е годы французским орнитологом Жюлем Бурсье, прославившимся своими исследованиями колибри. Название виду Бурсье дал в честь дипломата и орнитолога Луи Коста. Калипта Коста встречается в Калифорнии, Аризоне, Неваде и Юте, а также на северо-западе Мексики. Длина птиц достигает 7,6—8,9 см, размах крыльев до 11 см, а весят они около трех граммов.

Самцы калипты Коста, чтобы привлечь внимание самок, совершают пикирующие полеты, в ходе которых их хвостовые перья из-за трения о воздух издают особые звуки. Подобное явление встречается и среди птиц России: токующие самцы бекасов пикируют с высоты около сотни метров, и их перья издают блеющий звук, из-за которого бекасов раньше называли «небесными барашками».

Ученые заметили, что свой полет самец калипты Коста предпочитает совершать не прямо перед самкой, а сбоку. Они использовали особый прибор под названием «акустическая камера», чтобы отслеживать летающих колибри по звуку. Также они проводили эксперименты в аэродинамической трубе, чтобы изучить, как скорость и направление птиц влияют на возникающие звуки. В итоге удалось выяснить, что, пикируя в сторону от самки, самцы минимизируют влияние эффекта Доплера, то есть изменение частоты и длины волн с точки зрения наблюдателя, вызванное движением наблюдателя или источника волн. Исследователи полагают, что отсутствие доплеровского эффекта не позволяет самке точно определить скорость полета самца, что повышает его шансы завоевать ее благосклонность, так как самки выбирают самцов по скорости их пикирования. Самцы скрывают свою действительную скорость, значит и у тех, кто летает немного медленнее, есть шансы продолжить род. Попутно ученые установили, что самцы калипты Коста умеют направлять звук своих перьев, поворачивая половину своего хвоста вертикально на 90 градусов.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.