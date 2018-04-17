Пулитцера присудили за освещение «вмешательства России» в выборы в США

Пулитцеровскую премию в номинации «Раскрытие национальной темы» получили издания The New York Times и The Washington Post за публикации о связях президента США Дональда Трампа с Россией и «вмешательстве Москвы» в выборы в США.

«За служение обществу» были награждены The New York Times и The New Yorker за освещение скандала с домогательствами Харви Вайнштейна.

В номинациях «Художественная фотография» и «Международный репортаж» победило агентство Reuters.

В номинации «Художественная литература» победил роман Эндрю Шон Грирп «Дешевле» (Less). Премию за музыкальные достижения получил американский хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар за альбом Damn.

Пулитцеровская премия первый раз была вручена в 1917 году, ее размер — 10 тысяч долларов.