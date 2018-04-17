Путин и Назарбаев считают действия западной коалиции в Сирии нарушением международного права

Лидеры двух стран считают действия США и их союзников актом агрессии, сообщает пресс-служба Кремля.

В телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осудили действия США, Франции и Великобритании в Сирии. Особенно глав государств возмутило, что авиаудары по Сирии проводились без официальной санкции Совета безопасности ООН, а значит являются прямым нарушением международного права.

Как сообщает Минобороны РФ, ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии западная коалиция нанесла 14 апреля. США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет в направлении Сирии. Большую часть из них сирийскому ПВО удалось сбить. Такие действия западные страны предприняли в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума.