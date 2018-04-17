Путин поздравил Саргсяна с назначением на пост премьера Армении

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост премьер-министра Армении, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост главы правительства Армении и пожелал ему успехов на этой высокой государственной должности», — говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны также подчеркнули важность дальнейшего развития союзнического партнерства и сотрудничества по всем направлениям.

Ранее во вторник парламент Армении избрал Сержа Саргсяна новым премьер-министром республики. За него проголосовали 76 депутатов, против высказались 17.

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