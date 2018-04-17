ПВО Сирии «сбила» несуществующие ракеты

В ночь на 17 апреля не было атак на сирийские базы Шайрат и Думейр, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в военных кругах.

Система противоракетной обороны (ПВО) среагировала из-за ложного сообщения о проникновении противника в воздушное пространство страны. Источник агентства уточнил, что ложная тревога привела к включению сирен и пускам противоракет.

Ранее появились сообщения, что сирийская ПВО сбила более десятка ракет, выпущенных, предположительно, из воздушного пространства Ливана. Представитель Пентагона заявил, что США не вели никакой «военной активности» указанное время. Представитель ВС Израиля отказался комментировать возможную причастность к инциденту Иерусалима.

14 апреля США, Великобритания и Франция в ответ на сообщение о химической атаке в сирийском городе Дума нанесли ракетные удары по нескольким правительственным объектам в Сирии. Пентагон сообщил о пуске свыше 100 ракет. Минобороны РФ сообщило, что около 70 перехвачены или не достигли цели.

17 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель вновь назвал удар США и союзников по Сирии актом агрессии и нарушением международного права.

«Предметно обсуждено обострение обстановки в Сирии и вокруг нее. Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса», — цитирует его пресс-служба Кремля.