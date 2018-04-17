Редкая рыба забралась на рекордное расстояние вглубь австралийского континента

Австралийка Лиза Смайлер, представительница народа гуриндьи, выловила необычную рыбу длиной 2,7 метра в реке Уатти-Крик, притоке реки Виктория, на Северной территории Австралии, в 800 километрах к югу от города Дарвин. Рыба оказалась давно известным ученым видом – мелкозубым пилорылом, но недоумение от этого только возросло. Ихтиологи не подозревали, что эти рыбы заходят настолько далеко вглубь континента. Место рыбалки лежит в пятистах километрах от океана.

Лиза Смайлер. Фото: ABC News

Внешне мелкозубые пилорылы (Pristis pristis) напоминают рыбу-пилу, но относятся они не к акулам, а к скатам. Длина взрослого пилорыла обычно составляет два – четыре метра, хотя рекордный экземпляр был семиметровой длины. Они обычно плавают у дна, используя свою “пилу” для поиска добычи. Благодаря чувствительности к электрическому полю пилорылы прекрасно охотятся и в мутной воде. Пилорылы действительно регулярно заходят в устья рек и в сезон дождей предпочитают жить в пресной воде, а, когда наступает засуха, уходят в океан. Но обычно далеко по рекам они не поднимаются.

Пилорыл. Фото: Simon Fraser University - University Communications/Flickr

Биолог Питер Кайн (Peter Kyne) из Университета Чарльза Дарвина говорит, что данный случай представляет собой рекорд проникновения пилорылов по рекам за всю историю наблюдений в Австралии. Поскольку мелкозубые пилорылы находятся на грани исчезновения, учитывать эти сведения очень важно для сохранения этого вида.

Интересно, что новая для биологов информация была, видимо, давно известна коренным народам Австралии. Рейнджер Филипп Джимми, тоже из народа гуриндьи, сообщил Питеру Кайну, что ему известно наскальное изображение пилорыла, находящееся неподалеку от места поимки нынешнего экземпляра, возле соседней речки Револьвер-Крик. В языке гуриндьи есть даже специальное слово для обозначения этой рыбы – kunpulu. По словам лингвиста Фелисити Микинс (Felicity Meakins) из Университета Квинсленда, родственные слова имеются и в других языках, распространенных вдоль реки Виктория.