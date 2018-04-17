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Рэпер Ламар получил Пулитцеровскую премию


Добавлено: 17 апр 2018 в 09:59, Категория: Новости на сегодня
Рэпер Ламар получил Пулитцеровскую премию

16 апреля в Колумбийском университете (Нью-Йорк, США) была вручена Пулитцеровская премия. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

В номинации «Музыка»» премию получил рэпер Кендрик Ламар за альбом DAMN, вышедший в апреле 2017 года. По мнению жюри, альбом музыканта отражает сложность афро-американской жизни.

Также отмечено лирическое содержание музыки Ламара и сочетание хип-хопа, рэпа, джаза, соула, фанка, поэзии и африканских звуков в его песнях.

Напомним, в декабре прошлого года президент Петр Порошенко вручил Аде Роговцевой премию имени Довженко.

Фото: EPA


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Добавлено: 17 апр 2018 в 09:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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