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Решится ли Украина на блицкриг на Донбассе?


Добавлено: 17 апр 2018 в 03:52, Категория: Новости на сегодня
Решится ли Украина на блицкриг на Донбассе?

DNR LIVE взял большое интервью у депутата фракции «Свободный Донбасс» Народного Совета ДНР Сергея Цыплакова.

Украинские военные политики часто говорят о военном блицкриге. Говорят, что ДНР и ЛНР ждет так называемый «хорватский сценарий». Насколько возможен такой вариант?

Для правительства Украины «хорватский сценарий» был бы очень желаемым. Но это слишком далеко от нашей реальности.

Во-первых, самопровозглашенное государство Республика Сербская была зажата между двух враждебных государств: Хорватией и Боснией и Герцеговиной. Республика практически не имела границы с самой Сербией. У ДНР и ЛНР линия фронта только с одной стороны.

Во-вторых, в самой Республике Сербской отсутствовало единство в руководстве страной. Ни в ДНР, ни в ЛНР сейчас такого не наблюдается — у нас единство достаточно серьезное. Кроме того, само руководство Югославии в лице Милошевича и других политиков занимало весьма двойственную или даже «сливную» позицию по отношению к Республике Сербской. Сегодня со стороны наших союзников РФ такое не замечается. Скорее наоборот, позиция России достаточно последовательная.

Получается, наша ситуация существенно отличается от ситуации Республики Сербской в момент операции «Буря». В случае возобновления боевых действий, мы будем воевать только на одном фронте.

Если бы войска Республики Сербской в тот момент воевали только на одном фронте, скорее всего, они бы удержали ситуацию. Просто в самый ответственный момент удар сербам в спину нанес Боснийский мусульманский корпус.

Также мы находимся в более выигрышной ситуации и в дипломатическом плане. Россия является гарантом Минских соглашений, она имеет право применить практически любые средства для того, чтобы обеспечить перемирие, вплоть до военной силы. Это помогает держать под контролем агрессивные настроения среди военного руководства Украины.

Все перечисленные отличия не дают возможность провести операцию по «хорватскому сценарию».

Можете в двух словах описать суть «хорватского сценария»?

Когда делили Югославию, лидеры глобального «Запада» начали с разжигания межнациональной розни. Балканы еще со времен 19-го века называют пороховой бочкой Европы. В принципе, и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, и в предыдущих войнах за освобождение южных славян против Турции, кухня мировой геополитики часто варилась, как раз вокруг Балкан. Соответственно, когда в 90-х годах 20 века рвали на части Югославию, некоторые территории, населенные сербами, оказались фактически в чужой для себя стране — в Хорватии. При чем сербы не только оказались в меньшинстве, но и находились в притеснённом положении.

Однако сербы — очень древний народ. Более того, с большим чувством собственного достоинства, с большим опытом борьбы за свою независимость. Сербы сражались более 500 лет с турками-османами.

Выходит, у сербов боевой дух уже в генетике?

Да. Это люди, которые не привыкли просто так уступать, у них есть честь. Соответственно, сербы с этим не смирились, они провозгласили свою Республику, установили органы власти, из осколков армии Югославии они тоже создали вооруженные силы и свою самостоятельность они доказывали в горячей войне. Ввод ООНовских миротворцев несколько затормозил эту войну, но не снял проблему. Руководство Хорватии, как сейчас руководство Украины, думало исключительно над военным решением конфликта. НАТОвские инструкторы обучали хорватских военных. Хорватские националисты проявили достаточно серьезные усилия для того, чтобы все-таки создать армию для победы и воспользовались неблагоприятной для Республики Сербской внутренней и внешней обстановкой. Вместе с Боснией и Герцеговиной, в которой тоже был сербский анклав, нанесли мощный военный удар.

Армия Республики Сербской несколько дней более-менее успешно защищалась, но произошло два события, которые, возможно, и предрешили судьбу этой республики.

Событие первое — это удар БМК в тыл сербской армии боснийского мусульманского корпуса. Второе — это приказ руководства Республики об эвакуации жителей в сторону Сербии. Так как это сельские районы, то значительная часть солдат покинула расположение войск для того, чтобы вывезти свои семьи. Потому что по опыту балканских войн люди понимали, что здесь может быть и геноцид, и зачистки и т. д.

Что значит по балканскому опыту?

Случаи военных преступлений были неоднократные. Были некоторые поселки, которые особо упорно сопротивлялись перед сдачей. При заходе туда, хорватские полицейские и добровольцы, территориальные батальоны националистического типа жестоко себя вели по отношению к жителям, плененным защитникам Республики Сербской. Несмотря на то, что хорватское МВД покрывало всех военных преступников, даже оно возбудило несколько сотен уголовных дел. Там были убийства, грабежи, поджоги, умышленное уничтожение жилища и тому подобное. Там была одна деревня, которая полностью была сожжена, повезло, что жители успели оттуда уехать. Так как победила Хорватия, и так как Международное сообщество (НАТО и ЕС) поддерживали Хорватию, то закрывались глаза на эти преступления и своевременно это все не расследовалось. Поэтому о масштабах трагедии мы до сих пор не знаем.

Украина рассматривает именно такие методы?

По большому счету понятно, какой участи нам желает украинское руководство, понятно. Подавить сопротивление всех тех, кто готов сопротивляться, искоренить тех, кто может сопротивляться в будущем. Остальных, соответственно, покорить и уже воспитать на других принципах, через образование и т. д. Однако это невозможно! Почему? Потому что Украина на текущий момент, с военной точки зрения, не обладает подавляющим превосходством.

Да, у них есть преимущество в военной силе в два, три раза. Но, дело в том, что в 2014 г. у них преимущество было по некоторым позициям в 5–10 раз, и то, у них не очень хорошо получалось. Все получалось с трудом. Можно сказать, с военно-стратегической точки зрения, будучи приверженцем Минских соглашений, мы сейчас нашу военную технику держим в местах отвода. Это факт, большое количество техники сосредоточено в местах отвода. Концентрированными и грамотными ударами артиллерии можно устроить, нам здесь, июнь 1941г. Однозначно, после этого соотношение сил изменится в их сторону. Но это не значит, что они смогут нас победить.

Потому что у нас, в отличие от Республики Сербской, где в основном была сельская местность, у нас города. Да, ополчение отступит в города, а ВСУ сложно воевать в городской местности. Опыт Иловайска, Шахтерска показал, что в город оккупант даже может войти, но ему очень сложно оттуда выйти. В данном случае индивидуальная стойкость наших бойцов будет играть главную роль, а у людей, которые защищают свои дома, она априори выше.

Можете смоделировать ситуацию?

Допустим, им удалось прорвать оборону, удалось углубиться далеко в территорию ДНР. Дело в том, что взять города они не смогут. Аэропорт тому подтверждение. Был у них аэропорт, дальше него они продвинуться не смогли. Они снова рискуют оказаться в котлах, в которые сами себя загонят. Это уже не говоря о том, что есть гарант Минских соглашений, и у гаранта на расстоянии 100 км от границы находится 150-ая Идрицко-Берлинская мотострелковая дивизия, представители которой водружали красный флаг над рейхстагом.

То есть, по большому счету, заявление о «хорватском сценарии» это бессмысленные высказывания?

Это, скорее всего, для внутреннего потребления. Попытка Киева атаковать, она конечно принесет неисчислимые беды народу ДНР, но результатом будут новые котлы для украинских военных.

Вы говорите, что Россия выступила гарантом, насколько мне известно, Германия и Франция также выступили гарантами?

Германия и Франция нам точно помогать не будут.

А им?

А чем они могут им помочь?

Например, дополнительным вооружением.

Чем дополнять украинскую армию!? У армии Украины танков и артиллерии раза в три больше, чем у армии Германии. У них есть структура, опытные люди, но воевать своими маленькими армиями за Украину — это нести неприемлемые потери.

Какая должна быть численность армии Украины для того, чтобы провести операцию «Буря» на территории ДНР и ЛНР?

Должна быть готовность потерять большое количество людей. Это не так просто.

Украина это осознает?

Естественно. Они может и готовы к большим потерям, если были бы точно уверены в результате. Пока у них нет уверенности в результате по трем причинам.

Первая — достаточно сильная армия ДНР, по сравнению с 2014 г. У армии есть большой мобилизационный ресурс. Это те люди, которые уже прошли через эту армию. Есть те, которые критически относятся к ситуации, но в случае если своих начнут бить, пойдут защищать. Это десятки тысяч человек с опытом боевых действий.

Вторая — внутреннее единство в ДНР. Им известно, что никто сдаваться не будет. Соответственно, города придется брать штурмом, а это неисчислимые жертвы, как с наступающей стороны, так и со стороны мирного населения ДНР. Кроме того, это займет больше времени, чем это позволено в международном масштабе.

И третья причина — это дипломатически не выгодная для украинской хунты ситуация. Может произойти такая ситуация, что придет помощь и не только в виде добровольцев из России, а конкретно российская армия, и тогда их в считанные дни разбомбят в пух и прах.

ДНР дойдет до границ Донецкой области, если придется воевать в таком формате?

Я этого не знаю. У нас есть местный генштаб, и там, я уверен, есть определенные планы на этот случай. Как они это себе представляют, я не знаю. Думаю, это очень сильно будет зависеть от того, насколько успешно начнется для Украины наступление. Чем успешнее оно начнется для них, тем хуже для них же и закончится. Чем дальше ВСУ смогут зайти, тем сложнее им будет отсюда выйти. Но не надо питать иллюзий, там не идиоты и не самоубийцы, поэтому кроме PR-акций и попыток, грубо говоря, устроить блицкриг в отдельно взятом поселке никто на большее не решится. Они все это понимают еще лучше, чем мы.

Украина сильно ратует за госпереворот в России. Это усилит позицию украинских военных?

Это еще сложнее сделать, чем хорватский сценарий. Американцы, европейцы и какая-то часть россиян хотят госпереворот в РФ, но что-то никак не получается. Поэтому, пока приходится только выражать недовольство. И, естественно, мелко пакостить. Вот в этом они преуспели, и, я думаю, таких гадостей они еще наделают. Я не знаю почему Россия позволяет пользоваться своей добротой! Украина перекрыла воду и отрезала электроснабжение в Крым, судебные разбирательства с Газпромом, противодействия строительству газопровода в обход Украины, попытки захвата российских судов, давление на российский бизнес на Украине. К сожалению Россия пока не отвечает на все эти действия.

Какая капля должна быть последней?

Когда и какое Президент РФ примет решение — мне не известно. Я уверен, что у высшего руководства России есть долгосрочные планы. И если говорить о военной составляющей, то видно, что на 6–8 лет они опережают события. То есть, к тому что происходит сейчас, Россия начинает готовиться за 6–8 лет. Проблемы с возникновением целого ряда локальных и региональных конфликтов, в которых Россия сейчас участвует, прорабатывались еще в 2010–2012 гг. Об угрозах возникновения таких конфликтов и подготовке к их купированию, было сказано еще в военных доктринах тех лет.


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Добавлено: 17 апр 2018 в 03:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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