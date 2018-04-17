Рогозин призвал продолжить поставки ракетных двигателей США

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что поставки ракетных двигателей в США приносят больше пользы России, чем американской стороне. Рогозин отметил, что прекратить поставки можно, но пока выступил за космос вне политики.

«Вы знаете, двигатель, который мы поставляем в США — НК-33. Мы приняли решение, мы поставляем эти двигатели, которые на самом деле не являются чем-то самым современным. Но деньги, которые выручает отрасль от этих поставок, идут на разработку новейших двигателей. То есть на самом деле нам это выгоднее, чем Соединенным Штатам», — сказал Рогозин в интервью РБК.

Он отметил, что Россия готова к любому решению по судьбе поставок в США ракетных двигателей, но необходимо сначала взвесить все плюсы и минусы подобного решения.

«Американцы по-прежнему летают на наших кораблях "Союз", по-прежнему мы сотрудничаем в рамках МКС, и готовим экипажи у себя в Звездном городке, потом готовим на Байконуре. Поставляем двигатели НК-33 и РД-180, но можем ли мы взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что всегда надо взвешивать плюсы и минусы. Понимать где чистая политика, которая даже может привести к стрельбе себе в ногу, а где на самом деле экономический прагматизм», — сказал вице-премьер.

Напомним, 15 мая в Госдуме состоится первое чтение законопроекта об ответных санкциях в отношении США и стран, поддерживающих антироссийскую политику. Список санкций предусматривает 16 ответных мер. Одной из них является приостановка или прекращение сотрудничества в атомной, ракетно-двигательной отраслях с США, иными иностранными государствами или компаниями, в капитале которых более 25% американского капитала.