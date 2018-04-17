Роман Гриценко считает, что Ирина Михайловна хочет разрушить пару Леши и Майи

У каждого из них своя правда, которую мы до конца не узнаем. На проект приехали две мамы: Татьяна Владимировна и Ирина Михайловна. Татьяна Владимировна хочет, чтобы ее дочка помирилась с Ромой, хочет, чтобы в их семье был мир, благополучие и всячески этому способствует. Я это поддерживаю, одобряю и считаю такую позицию правильной. Ирина Михайловна действует абсолютно наоборот, и мне кажется делает все, чтобы Майя с Лешей не помирились, и ситуацию с каждым днем только усугубляет. Тут каждый для себя сделает свой выбор, какое поведение правильное.А сегодня Майя подняла на Лешу руку, послала его на три веселых буквы. Я считаю, это ее катастрофическая ошибка, потому что даже если парни не правы, не в коем случае нельзя усугублять ситуацию, разжигая конфликт. Посылая своего молодого человека, Майя просто зарывает шанс на возобновление с Лешей отношений, который итак был очень невелик.